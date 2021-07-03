ВИДЕО | RusDelfi в Петербурге: Российские футбольные фанаты оценили игру своей сборной. В выражениях они не стеснялись

Корреспондент RusDelfi пообщался с футбольными фанатами в баре во время матча Испания-Швейцария, а также после игры — в расположенном рядом с “Газпром Ареной” ресторане.

На просьбу оценить игру сборной России на чемпионате Европы-2020, футбольный болельщик отвечает: “Отвратительно! Просто отвратительно”. Мужчина говорит, что ничего и не ожидал от сборной РФ, поскольку сам чемпионат "блеклый", а российские футболисты были не готовы.

“Полное го**о, если вкратце”, — отвечает другой болельщик. “Не готовы, тактики нет, стратегии нет”, — поясняет свое мнение мужчина. Он также считает, что у российских футболистов также отсутствует физическая подготовка.

“Болели, оцениваем отвратительно”, — говорит о сборной России футбольный фанат, который только что побывал на матче Испания-Швейцария. “Огорчила сборная России”, — добавляет его приятель.

Другой мужчина был более лоялен в оценке. Он говорит, что “сыграли не очень хорошо”. При этом он уверен, что на этом чемпионате у России был неплохой состав. “С моей точки зрения, с этим составом в этой группе должны были показать результат получше”, — говорит мужчина.

“Ужасно! Как можно оценить игру сборной России, которая играет под руководством определенного человека? — задает риторический вопрос другой фанат. — Человек абсолютно не понимает, чего он хочет от футболистов. А многие футболисты достаточно талантливые у нас. Мы просто не понимаем, как перестраивать игру. Если нужно атаковать, то никто не знает, что надо делать. Тренера у нас нет!”

Еще один футбольный болельщик уверен, что игроки сборной России ниже классом, чем футболисты из европейских клубов. “Миранчук, Головин играют там, это не российская премьер-лига. В хоккее, например, мы потеряли КХЛ. Молодые хоккеисты, как только вырастают, улетают играть в НХЛ. Ребята, которые добились каких-то результатов в футбольной премьер-лиге, сразу едут за границу. Я считаю, что надо возобновлять детскую школу”, — уверен мужчина.

Может ли уроженец Нарвы Валерий Карпин возглавить сборную России по футболу? Смотрите видео, что думают об этом футбольные фанаты.