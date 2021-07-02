За рубежом
02.07.2021, 18:20

Грузовой Boeing 737 совершил аварийную посадку на воду

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ZUMAPRESS.com - Scanpix
Пилоты сообщили об отказе двигателей грузового лайнера. После приводнения близ Гонолулу экипаж был спасен Береговой охраной США. Ведется расследование, сообщает DW.

Грузовой самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку на поверхность океана близ города Гонолулу на Гавайских островах. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Как отмечается в сообщении, "пилоты заявили о неполадках с двигателем и пытались вернуться в аэропорт Гонолулу, но в итоге были вынуждены посадить самолет на воду". По данным авиационных служб, машина приводнилась в 3 км от аэродрома Калаелоа — военно-гражданского регионального аэропорта штата Гавайи.

Оба члена экипажа были спасены Береговой охраной Соединенных Штатов. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте США начали расследование инцидента.

После сообщения о летном происшествии акции авиастроительного концерна Boeing упали на 2 процента.

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