Нелегальные мигранты наводняют Литву. В стране объявлен режим ЧС

По данным пограничной службы Литвы, число нелегальных мигрантов, перебирающихся в Литву, по сравнению с 2020 годом возросло в 11 раз: с начала года удалось провести 822 задержания, в прошлом году — 81. Сообщается, что среди мигрантов, пытающихся нелегально пересечь литовскую границу со стороны Беларуси, особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии. По прогнозам МВД Литвы, в будущем число таких нелегальных мигрантов может еще увеличиться.

Лукашенко: Минск не будет задерживать нелегалов, пытающихся попасть в ЕС

Ранее Билотайте высказывала мнение, что сложившаяся ситуация — результат политики правителя Беларуси Александра Лукашенко, которая, возможно, означает начало гибридной войны. "Думаю, это попытка показать свою позицию не только Литве, но и ЕС. Может быть, так (власти Беларуси. — Ред.) пытаются добиться диалога", — цитировало Билотайте 19 июня литовское онлайн-издание Delfi.

В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза, членом которого является Литва.

Аналитики: Беларусь пытается оказать давление на ЕС

Между тем аналитический фонд Jamestown, специализирующийся на проблемах безопасности и политического развития евразийского региона, указывает, что подобную политику Минск проводит и по отношению к Польше. По оценке экспертов фонда, Беларусь пытается таким образом оказать давление на Вильнюс, Варшаву и Брюссель.

"Вильнюс реагирует на этот кризис, усиливая пограничный контроль, однако местные власти предупреждают, что проблема в скором времени может стать настолько серьезной, что Литва будет вынуждена объявить режим чрезвычайной ситуации на своей восточной границе и обратиться за помощью к другим государствам Евросоюза, чтобы ответить на эти действия Беларуси", — говорится в отчете фонда, опубликованном 17 июня.