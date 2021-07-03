Китай размещает в пустыне новые шахты для запуска ядерных ракет

По данным Стокгольмского международного института по изучению проблем мира — независимой исследовательской организации, отслеживающей стратегические запасы, — у Китая около 350 ядерных боеголовок, в то время как у США их 5 550, а у России — 6 255.

Китай отказался присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями, утверждая, что его ядерный арсенал намного меньше, чем у двух основных ядерных держав мира. В то же время страна проводит серьёзную программу модернизации вооружений, а это вызывает вопросы о её намерениях.

”Строительство вызывает у нас беспокойство, — говорит официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс . — Мы призываем Пекин к взаимодействию в отношении практических мер по снижению рисков дестабилизации напряжённости”.

Строительство шахт для запуска ядерных ракет в Китае может вызвать в Вашингтоне споры в связи с планами Пентагона по модернизации американского ядерного арсенала. Возможно, это также стимулирует администрацию Байдена, как раньше администрацию Трампа, вовлечь Китай в переговоры по контролю над стратегическими вооружениями, в которых до сих пор участвовали только Соединённые Штаты, Советский Союз и Россия .

”Стиль очень узнаваемый, — сказал он в телефонном интервью. — Трудно представить, что это что-то другое”.

По словам Джеффри Льюиса , эксперта по китайской ядерной программе, работающего в калифорнийском Центре исследований нераспространения ядерного оружия при Институте Мидлбери, на изображениях видны круглые ямы, длинные траншеи для коммуникаций и наземные конструкции, подобные тем, что есть в центрах управления и шахтах на других китайских стартовых площадках.

На коммерческих снимках со спутника видно, что строительство идёт в отдалённых районах к западу и юго-западу от города Юмэнь, на краю пустыни Гоби в провинции Ганьсу.

Исследователям из США удалось определить, что в пустыне на северо-западе Китая строится 119 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет. Это свидетельствует о том, что страна осуществляет планы по укреплению своего стратегического ядерного потенциала.

В последней оборонной стратегии Китая, опубликованной в 2019 году, говорится, что страна будет поддерживать "свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности". Китай также поклялся не применять ядерное оружие первым или против государств, не имеющих такового. Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на вопросы об этом объекте.

Строительство шахт не является неожиданностью, хотя его скорость и масштабы удивляют исследователей. В апреле глава Стратегического командования США адмирал Чарльз А. Ричард, по всей видимости, имел в виду именно это, когда говорил комитету Конгресса, что Китай расширяет количество ракетных шахт ”в потенциально больших масштабах”.

В последнем отчёте Пентагона о вооруженных силах Китая, опубликованном осенью прошлого года, говорится, что китайцы поддерживают ”оперативный запас ядерных боеголовок на уровне 200 единиц”, включая около 100 межконтинентальных баллистических ракет. В отчёте также говорится, что Китай намерен укрепить свою ”ядерную триаду” стратегических вооружений, что позволит ему запускать ядерные боеголовки с суши, моря и воздуха.

”Эти события и отсутствие прозрачности со стороны Китая вызывают опасения по поводу того, что Китай не только меняет свои требования к минимальным силам сдерживания, но и может отказаться от своей давней минималистской позиции”, — говорится в отчёте Пентагона.

Исследователи из Монтерея говорят, что Китай начал строительство на этом месте в прошлом году, вскоре после того, как в Пекине на военном параде 2019 года, посвященном 70-летию основания Китайской Народной Республики, была представлена новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41.

Хотя DF-41 разработана для мобильных пусковых установок, Пентагон сообщил, что Китай намеревается разместить несколько ракет и в подземных шахтах. По словам Льюиса, в феврале работы на объекте были возобновлены.

Также в феврале Федерация американских учёных сообщила о расширении шахт на военном полигоне недалеко от Цзилантая, примерно в 600 милях к востоку во Внутренней Монголии.

Судя по внешнему виду строительной площадки Юмэнь, вовсе не обязательно, что Китай собирается разместить там ещё одну сотню ракет. Вместо этого там вполне может применяться стратегия, над которой США работали ещё в 1970-х годах: согласно этой стратегии малое количество ракет перемещают по крупной сети шахт, как при игре в напёрстки, что затрудняет противнику попытку уничтожить их с одного удара.

”Очевидно, что потенциально это очень значительный шаг, — полагает Льюис. — И я думаю, что он будет иметь большое значение для переговоров о замене межконтинентальных баллистических ракет США, противоракетной обороне и других программах”.

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