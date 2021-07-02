"Спецоперация" в Беларуси: Лукашенко объявил, что предъявит претензии ФРГ

В Беларуси проведена некая "масштабная антитеррористическая операция". Об этом заявил белорусский правитель Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости в пятницу, 2 июля.

На мероприятие глава государства пришел чуть позже, чем планировалось. Президент пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться.https://t.co/5g0AcWBMVg — БЕЛТА (@beltanews) July 2, 2021

Одновременно он пообещал, что по итогам операции "предъявит претензии" руководству Германии. "После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Масу (Heiko Maas), министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии", — цитирует его агентство БелТа. "Об этом позже", — добавил Лукашенко.

Суть операции он пока не раскрыл.

"Нам казалось, что они (Запад. — Ред.) экономически будут нас душить", — отметил он. "Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", добавил белорусский правитель, не объяснив, однако, с чем связаны подобные утверждения.

Представители правительства ФРГ отказались от комментариев

В свою очередь представители правительства ФРГ — Андреа Зассе (Andrea Sasse) из германского МИДа и Мартина Фиц (Martina Fietz) из ведомства федерального канцлера — отказались комментировать заявления Лукашенко.

Санкции ЕС в отношении Беларуси

Евросоюз 24 июня одобрил новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Брюссель, в частности, запретил импортировать из этой страны нефтепродукты и калийные удобрения. В заявлении пресс-службы Совета ЕС отмечалось, что Брюссель ввел новые санкции в ответ на "эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги".