Губерниев предложил Эстонии не тратить деньги на футбол и оценил возможности уроженца Нарвы Карпина на посту сборной РФ(24)
На просьбу RusDelfi оценить уровень эстонского футбола, растет ли он, Губерниев первым делом отметил: ”Я знаю, что уровень эстонского биатлона растет. Эстонский биатлон прекрасен, уже много выигранных медалей. Регина Оя — она одна из самых ярких спортсменов не только Эстонии, но всего мирового биатлона. И девушка очень красивая”.
Возвращаясь к вопросу об уровне эстонского футбола, то Губерниев признал, что ему сложно это оценить. ”Эстония — прекрасная страна, там замечательные люди. Но с учетом всех замечательных традиций, которые есть в академической гребле, потому что Эстония — это страна гребли, как мы знаем, и многих других видов спорта, то может быть, бросать силы и деньги не на футбол?” — задается он вопросом.
Видит ли Дмитрий Губерниев на посту тренера сборной России уроженца Нарвы Валерия Карпина? ”Если ему предложат тренировать сборную, то он созрел для этого давно”, — уверен Губерниев. Однако, как отмечает российский спортивный комментатор, для этого первым делом со своего поста должен уйти со своего поста нынешний тренер Станислав Черчесов.
”Но нужно ли, чтобы он ушел, тоже не факт, — отмечает Губерниев. — Я так понимаю, что сейчас проходит пресс-конференция, так что дождемся новостей. По словам комментатора, еще рано рассуждать об этом. ”Это все равно, что рассуждать, запишет ли Валерий Георгиевич трек с Бузовой. Тем более, что мы знаем, что его супруга - певица и очень яркая женщина. Или будет ли Валерий Георгиевич на правах опытного спортсмена частью Rolling Stones: они отправятся в турне и он возьмет бас-гитару и сыграет. Это все как-то опосредованно”, — рассуждает Губерниев, который уверен, что сейчас приглашать на должность тренера сборной России по футболу иностранного специалиста и тратить на его деньги тоже не стоит.
”С учетом того, что мы готовим много миллионов, потом приглашаем — это не рационально. Мне кажется, что надо искать людей внутри страны”, — уверен Губерниев, который отмечает, что вряд ли тренером сборной России можно вновь назначить Леонида Слуцкого.
”Мне кажется, что здесь могут всплыть имена, например, Игоря Шалимова, Рашида Рахимова. Почему бы нет? Знающие, толковые тренеры, прекрасно играли в футбол”, — говорит Губерниев.
На просьбу RusDelfi рассказать, как в спортивных кругах восприняли победу Украины над Швецией в свете того, что Россия выбыла с Евро, а также назвать сборную, которая удивила на этом чемпионате Европы больше всего, Губерниев первым делом отмечает игру сборной Швейцарии. ”Швейцарцы меня удивили — это правда. Сборная команды Украины меня удивила в меньшей степени, потому что украинский футбол прекрасен на протяжении многих десятилетий”, — говорит комментатор, признавая, что ему нравится работа тренера сборной Украины Андрей Шевченко.
Не обошлось и без российского патриотизма, свойственного Губерниеву. ”Мне очень нравится та доходчивость — с помощью великого и могучего русского языка наставник украинской команды делает блестящие установки, рассказывает, что и как надо делать, — рассказывает комментатор. — Очень нравится, как Зинченко отвечает на русском языке на вопросы. Русский язык — это творец успеха украинской сборной, потому что именно он объединил команду”.
При этом Губерниев призвал не искать в его словах никаких краеугольных камней, мол, кто-то кого-то сталкивает лбами. Он заверил, что очень рад за украинскую команду и поддерживает украинский спорт. ”Как вы знаете, я безудержно люблю и хвалю биатлонистов или лыжников Украины. Или представителей самых разных других видов спорта, когда я комментирую. Это касается и академической гребли. В данном случае я радуюсь и очень надеюсь, что украинская команда как можно дальше продвинется на этом турнире”, — заключает он.