Губерниев предложил Эстонии не тратить деньги на футбол и оценил возможности уроженца Нарвы Карпина на посту сборной РФ

На просьбу RusDelfi оценить уровень эстонского футбола, растет ли он, Губерниев первым делом отметил: ”Я знаю, что уровень эстонского биатлона растет. Эстонский биатлон прекрасен, уже много выигранных медалей. Регина Оя — она одна из самых ярких спортсменов не только Эстонии, но всего мирового биатлона. И девушка очень красивая”.

Возвращаясь к вопросу об уровне эстонского футбола, то Губерниев признал, что ему сложно это оценить. ”Эстония — прекрасная страна, там замечательные люди. Но с учетом всех замечательных традиций, которые есть в академической гребле, потому что Эстония — это страна гребли, как мы знаем, и многих других видов спорта, то может быть, бросать силы и деньги не на футбол?” — задается он вопросом.

Видит ли Дмитрий Губерниев на посту тренера сборной России уроженца Нарвы Валерия Карпина? ”Если ему предложат тренировать сборную, то он созрел для этого давно”, — уверен Губерниев. Однако, как отмечает российский спортивный комментатор, для этого первым делом со своего поста должен уйти со своего поста нынешний тренер Станислав Черчесов.

”Но нужно ли, чтобы он ушел, тоже не факт, — отмечает Губерниев. — Я так понимаю, что сейчас проходит пресс-конференция, так что дождемся новостей. По словам комментатора, еще рано рассуждать об этом. ”Это все равно, что рассуждать, запишет ли Валерий Георгиевич трек с Бузовой. Тем более, что мы знаем, что его супруга - певица и очень яркая женщина. Или будет ли Валерий Георгиевич на правах опытного спортсмена частью Rolling Stones: они отправятся в турне и он возьмет бас-гитару и сыграет. Это все как-то опосредованно”, — рассуждает Губерниев, который уверен, что сейчас приглашать на должность тренера сборной России по футболу иностранного специалиста и тратить на его деньги тоже не стоит.