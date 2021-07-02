ВИДЕО │ Новый зажигательный танец от роботов Boston Dynamics и BTS

И хотя плавные танцевальные движения Spot’ов могут вызвать у фанатов К-поп беспокойство, не бойз-бэнды ли Boston Dynamics собирается заменить своими роботами, по BTS видно, что они не очень боятся такой конкуренции.

В своём блоге компания подробно описывает, как ей удалось скоординировать такой длинный и слаженный танец. Для этого потребовалась невероятно точная программа (а не использование встроенных датчиков или алгоритмов избегания препятствий, которые Spot обычно использует для передвижения и выполнения задач).

”Всё должно быть проработано заранее и точно по сценарию”, — объясняет Эрик Уитман, робототехник Boston Dynamics. Чтобы подобрать роботу танцевальные движения, компания снова брала консультации у Моники Томас — профессионального хореографа, с которой уже работала раньше над видеороликами о танцующих роботах.

”Эти спортивные выступления, танцы, — это проверка механической конструкции робота и проверка алгоритмов программного обеспечения”, — говорит Марк Райберт, основатель и председатель Boston Dynamics, объясняя, почему компания продолжает снимать эти видео.

Райберт также отмечает, что благодаря танцевальным программам компания создаёт новые инструменты для программирования роботов. Например, использованное для видео программное обеспечение Choreographer уже открыто для пользователей и используется другими владельцами роботов Boston Dynamics в развлекательных целях.

Понятна и вторая причина, почему было снято видео и о которой Райберт не говорит: эти клипы невероятно популярны в интернете. Последнее видео компании на YouTube посмотрели более 32 миллионов пользователей, а сотрудничество с BTS — одной из самых популярных групп на планете с чрезвычайно активным фан-сообществом — почти гарантированно выведет видео в топ. А учитывая тот факт, что Boston Dynamics всячески пытается склонить компании к покупке своих роботов — по 74 500 долларов за штуку — становится совершенно понятно, почему компания жаждет привлечь внимание общественности.