"Если бы миром правили женщины, войн было бы значительно меньше": кинокритик посмотрел новый фильм "Эрна на войне"

Если б мишки были пчелами, то они бы нипочем — дальше вы знаете. Если бы миром правили женщины, войн бы либо не было вообще, либо было бы значительно меньше. В этом смысле, конечно, большую часть мировых лидеров мужчин нужно разогнать и лишить их любимых игрушек. А для поддержания их ЧСВ в рабочем режиме можно придумать какое-нибудь безопасное для окружающих соревнование. Пусть, например, по дереву выжигают, или, вот еще идея, собираются в команды по шестеро и разгадывают якутские загадки.

У датской крестьянской женщины Эрны во время Первой мировой войны забирают в немецкую армию единственного сына, у которого, к тому же, не всё в порядке с головой. Напрямую о диагнозе Калле ничего не говорится, но, судя по всему, там присутствует какое-то легкое до среднего умственное расстройство. К тому же с происхождением Калле связана определённая тайна, которую нам в течение фильма будут приоткрывать, пока наконец не откроют окончательно — и это будет достаточно неожиданный твист, в том числе и касательно самой Эрны. Короче говоря, он — единственная отрада ее очей и она не готова отпустить его умирать на беспеременный Западный фронт. И вот она сначала подкупом пытается его от армии отмазать а потом, поняв, что это не представляется возможным, меняется одеждой с одним дезертировавшим солдатиком и подряжается служить в армии вместе со своим сыном, чтобы его оберегать и всячески пестовать.

Ровно с этого места фильму перестаешь верить. Эрне, судя по внешности актрисы, что-то к пятидесяти годам, если не за пятьдесят, и она — ну, нисколько не мужеподобна, довольно ярко выраженная женщина. Как можно было хотя бы при беглом рассмотрении спутать пятидесятилетнюю женщину со сбежавшим восемнадцатилетним новобранцем — неведомо. Ладно, эту нелепость режиссер понимает достаточно быстро и сводит все к некоторому швейковскому абсурду, когда все знают, что Эрна — женщина, но с разными целями самосохранения упорно называют её Юлиусом.