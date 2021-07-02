Черчесов объяснил, почему Россия не смогла повторить на Евро-2020 успех ЧМ. И ответил на вопрос об отставке(1)
”Почему не удалось повторить? Физически мы были готовы, но чтобы эти кондиции дали результат, нужно определенное вдохновение и кураж.
За два года подготовки до чемпионата мира мы провели много матчей, могли выстроить химию в команде, подобрать нужных футболистов. Мы точно знали, почему того или иного игрока нет в сборной, но иногда не могли это объяснять в публичном пространстве, потому что касалось какого-либо футболиста. Так мы потихоньку выстроили команду к чемпионату мира — к дню Х она была готова.
К ЧМ-2018 мы готовили команду два года, а к Евро это нужно было делать на ходу. Из команды, игравшей на мундиале, у нас остались девять футболистов. Поэтому не очень корректно сравнивать.
Как говорил наш Владимир Ильич Ленин: ”Низы не могут, верхи не хотят”. У нас сейчас, конечно, не революционная ситуация, но есть одно поколение, которое должно сменить другое. Однако на данный момент одни хотят, но не могут, а те, кто раньше мог, уже не в том состоянии”, — сказал Черчесов.
Тренер сборной России по футболу заявил, что не согласен с критикой Александра Головина и Алексея Миранчука за игру на Евро-2020.
”Головин и Миранчук у нас больше года не были в сборной. Я понимаю, что игры национальных команд проходят не каждый день. Если игрок на один сбор не попал, то я могу его год не видеть. Это не клубный футбол, когда игроки постоянно вместе.
Но я не согласен с критикой Головина и Миранчука.
Хочу сказать, что Миранчук начал ценить то время, которое получает, и приносит нам большую пользу. Он со мной посоветовался, перешел в зарубежный клуб, прошел год, и он изменился в лучшую сторону.
Сейчас Миранчук приехал на Евро. Он еще созреет, нужно время.
Перед игрой с Бельгией Алексей уже знал, что выйдет на замену. У него это лучше получается. Он в ”Аталанте” постоянно выходит на замену. Возможно, это как у собаки Павлова — выработался рефлекс. Мы решили войти в турнир так, а уже с Финляндией выпустить его в старте.
Головин выполнил практически все требования, которые мы давали. Оба отработали на команду очень хорошо”, — сказал Черчесов.
Наставник россиян рассказал на пресс-конференции, что должно произойти, чтобы он ушел в отставку.
”Вы сказали, что вы военный человек и выполняете государственную задачу, значит, увольнять вас должен верховный главнокомандующий?” — спросил Черчесова журналист.
”Нет, такого я не имел в виду. Я лишь говорил, что, чтобы какие-то решения принять, надо пообщаться. Свое войско оставлять на поле боя я как-то не привык. На войне, так на войне. Надо воевать. Мне надо пообщаться со своим непосредственным руководителем — Александром Дюковым. Давайте каждый еще про отставку спросите, и я отвечу”, — ответил Черчесов.
Черчесов также ответил на пресс-конференции на вопрос о реформировании лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
”Надо ли менять лимит? Главный тренер должен отвечать за тактику, игру сборной. Есть какая-то иерархия, и я не могу давать советы сам. В Российском футбольном союзе (РФС) есть руководитель, который, если захочет, меня об этом должен спросить”, — сказал Черчесов.
Начиная с сезона-2020/2021 в РПЛ действует новый лимит — 8+17, напоминает gazeta.ru.
Под руководством Черчесова россияне вышли в 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года, обыграв в 1/8 финала в серии пенальти национальную команду Испании, На Евро-2020 сборная России не смогла выйти из группы, уступив Бельгии со счетом 0:3 и Дании — 1:4, а также обыграв Финляндию (1:0).