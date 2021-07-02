Швейцария и Италия провалят ¼ и поедут домой! Прогноз от блогера RusDelfi
После замечательных игр, которые нам показали футболисты в ⅛ финала, хочется сделать достойный и объективный прогноз на ¼ .
Первая игра ¼ финала нас ждет уже сегодня — 2.07.2021, играют сборные Швейцарии и Испании. Что из себя представляют эти сборные? Сборная Испании — это набор талантливых игроков из лучших клубов Европы. Это парни, которые умеют обращаться с мячом, они отлично двигаются и в нужный момент могут создать голевую ситуацию и забить. Это подвижная команда, которая не боится играть в качественный, открытый футбол. Сборная Испании — молодая и наглая команда, работающая ради побед. Однако, даже у такой сборной есть свои недостатки: они легко пропускают, если с ними сыграть в такой же открытый футбол. Они слишком любят заниматься ненужным "перекатыванием мяча по полю", они не стабильны, а еще они безумно устали за этот год. У ребят не было отпусков, они все время играют в футбол, и это не прибавляет команде стабильности. Им помогает лишь молодость и талант молодых ребят. Однако вот в чем главный вопрос — на сколько их хватит?
Против гениев футбола сыграет менее именитая сборная Швейцарии.
Сборная Швейцарии состоит не из игроков лучших клубов Европы, себестоимость команды гораздо ниже, чем у испанцев, но главная проблема не в этом. Проблема в том, что тот самый футболист, который так боролся за своих парней в 1\8 финала и тянул их в следующий раунд, пропустит этот матч. Да, кто не знает, капитан команды Швейцарии, Джака, не сыграет в ¼, так как успел набрать 2 желтые карточки. Швейцарцы выжили благодаря воле к победе. Вопрос в том, смогут ли они победить Испанию, готовую бороться, но ужасно уставшую.
Если подумать, то многие футболисты сборной Швейцарии провели не столь тяжелый и насыщенный сезон, так как их клубы не играют в Лиге чемпионов или Европы, они более собранные, но менее техничные. Без поддержки своего лидера они могут легко "посыпаться", как это было со сборной Бразилии в 2014, когда Неймар получил травму, и игра закончилась для бразильцев трагедией.
Итог: Испания или Швейцария?
С одной стороны — усталость Испании, с другой — отсутствие Джаки в Швейцарии. Игроки основных клубов Европы против игроков второстепенных клубов Европы. Готовность побеждать есть у всех.
В ⅛ испанцы победили Хорватию — швейцарцы же в ⅛ победили Францию. Но фавориты в игре явно Испанцы. По всем показателям у Испании шансов больше, однако Швейцарцы могут преподнести сюрприз.
Прогноз на игру — победа Испании.
Вторая ¼: сборные Бельгии и Италии
Скорее всего, на бумаге в данном поединке фаворитом является сборная Бельгии. Почему Бельгия и Италия равны?
Во-первых сборные показали одинаково ровную и уверенную игру в группах. Во-вторых одинаково неуверенную в ⅛ , причем сборная Италии чуть не проиграла Австрии, а Бельгия еле выстояла против Португалии. Можно сказать, что у Бельгийцев соперник был сильнее, но я почти уверена, что фанаты сборной Австрии с вами не согласятся.
Сборная Бельгии это одна из самых опытных сборных этого турнира, для многих игроков — это последний Евро, а значит и последний шанс завоевать титул для своей страны. Также сборная Бельгии находиться по версии УЕФА на первом месте в рейтинге лучших команд планеты. Я думаю, это одна из основных причин, почему на бумаге Бельгийцы фавориты.
Но есть то, что может спасти Италию от поражения. Первое — если Де Брюйне не сможет играть всю игру из-за полученных им травм, то сборная Бельгии будет выглядеть гораздо слабее. Второе — также итальянцам явно поможет то, что Азар находится в плохой форме, я говорю о старшем брате.
Остаются две главные проблемы — это младший Азар и Лукаку, с которыми можно справиться, если не давать им идти в контратаки.
Ну и конечно же бельгийцам не стоит демонстрировать невнятный футбол, в противном случае они могут поехать домой.
Сборная Италии, которой в отсутствие Де Брюйне победить не составит труда, может столкнуться с более страшной проблемой — это невнятная игра, которую они показали в игре с Австрией и вполне могут показать снова против Бельгии. Конечно, если Бельгийцы также не будут блистать, то ничего страшного не случиться, однако не стоит забывать, что футбол — это непредсказуемая игра.
И Италия, и Бельгия являются одними из главных фаворитов Евро. Эта игра покажет, кто меньше устал за этот сезон. Тут можно гадать вечно, кто сильнее?
Итог: Бельгия или Италия?
Бельгийцы техничнее и опытнее, зато итальянцы моложе, выносливее.
Бельгийцы могут собраться в нужный момент, а итальянцы — это команда настроения.
У бельгийцев в составе могут быть серьезные проблемы — у Италии гораздо выше вероятность невнятной игры. Прогноз на игру неоднозначный, но я бы ставила на победу Бельгии, однако сама я буду болеть за Италию.
Хорошего футбола!
Подписаться на блог автора в Instagram можно здесь.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Евро-2020 в самом разгаре, а это значит, что вы все еще можете успеть стать блогером и освещать это масштабное событие в мире футбола! Если вы ведете свой блог (или влог) на тему спорта в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть и освещать события, происходящие на Евро-2020, то тем более welcome.