Швейцария и Италия провалят ¼ и поедут домой! Прогноз от блогера RusDelfi

После замечательных игр, которые нам показали футболисты в ⅛ финала, хочется сделать достойный и объективный прогноз на ¼ .

Первая игра ¼ финала нас ждет уже сегодня — 2.07.2021, играют сборные Швейцарии и Испании. Что из себя представляют эти сборные? Сборная Испании — это набор талантливых игроков из лучших клубов Европы. Это парни, которые умеют обращаться с мячом, они отлично двигаются и в нужный момент могут создать голевую ситуацию и забить. Это подвижная команда, которая не боится играть в качественный, открытый футбол. Сборная Испании — молодая и наглая команда, работающая ради побед. Однако, даже у такой сборной есть свои недостатки: они легко пропускают, если с ними сыграть в такой же открытый футбол. Они слишком любят заниматься ненужным "перекатыванием мяча по полю", они не стабильны, а еще они безумно устали за этот год. У ребят не было отпусков, они все время играют в футбол, и это не прибавляет команде стабильности. Им помогает лишь молодость и талант молодых ребят. Однако вот в чем главный вопрос — на сколько их хватит?

Против гениев футбола сыграет менее именитая сборная Швейцарии.

Сборная Швейцарии состоит не из игроков лучших клубов Европы, себестоимость команды гораздо ниже, чем у испанцев, но главная проблема не в этом. Проблема в том, что тот самый футболист, который так боролся за своих парней в 1\8 финала и тянул их в следующий раунд, пропустит этот матч. Да, кто не знает, капитан команды Швейцарии, Джака, не сыграет в ¼, так как успел набрать 2 желтые карточки. Швейцарцы выжили благодаря воле к победе. Вопрос в том, смогут ли они победить Испанию, готовую бороться, но ужасно уставшую.