Олимпиадa-2020
02.07.2021, 13:42

В сборную Эстонии на Олимпийские игры в Токио вошли 33 спортсмена

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Сборная команда шпажисток
Сборная команда шпажисток
Karli Saul/EOK
Исполком Эстонского олимпийского комитета утвердил сегодня состав делегации Эстонии на Олимпийские игры в Токио. В сборную Эстонии вошли 33 спортсмена, выступающих в 14 видах спорта. На Игры отправятся также 48 человек вспомогательного персонала.

Состав сборной Эстонии на Олимпиаде в Токио

Велоспорт: Танель Кангерт, Пеэтер Пруус, Яника Лыйв

Дзюдо: Григорий Минашкин

Легкая атлетика: Ксения Балта, Роман Фости, Тийдрек Нурме, Расмус Мяги, Майкель Уйбо, Йоханнес Эрм и Карел Тилга

Стрельба: Пеэтер Олеск

Борьба: Эпп Мяэ, Артур Вититин

Парусный спорт: Ингрид Пууста, Карл-Мартин Раммо

Конный спорт: Дина Эллерманн

Бадминтон: Кристин Кууба, Рауль Муст

Гребля: Тыну Эндрексон, Юри-Микк Удам, Аллар Рая, Каспар Таймсоо, Йоханн Поолак (запасной)

Теннис: Аннет Контавейт

Триатлон: Кайди Кивиоя

Плавание: Енели Эфимова, Крегор Цирк

Фехтование: Эрика Кирпу, Юлия Беляева, Катрина Лехис, Ирина Эмбрих (запасная)

Стрельба из лука: Реэна Пярнат

Состав команды Эстонии на предыдущих Олимпиадах

1992 Барселона — 37 спортсменов, 13 видов

1996 Атланта — 45 спортсменов, 13 видов

2000 Сидней — 33 спортсмена, 11 видов

2004 Афины — 42 спортсмена, 10 видов

2008 Пекин — 47 спортсменов, 13 видов

2012 Лондон — 32 спортсмена, 11 видов

2016 Рио-Де-Жанейро — 46 спортсменов, 13 видов

Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа.

Информацию о сборной Эстонии можно найти ЗДЕСЬ.

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