В сборную Эстонии на Олимпийские игры в Токио вошли 33 спортсмена(3)
Состав сборной Эстонии на Олимпиаде в Токио
Велоспорт: Танель Кангерт, Пеэтер Пруус, Яника Лыйв
Дзюдо: Григорий Минашкин
Легкая атлетика: Ксения Балта, Роман Фости, Тийдрек Нурме, Расмус Мяги, Майкель Уйбо, Йоханнес Эрм и Карел Тилга
Стрельба: Пеэтер Олеск
Борьба: Эпп Мяэ, Артур Вититин
Парусный спорт: Ингрид Пууста, Карл-Мартин Раммо
Конный спорт: Дина Эллерманн
Бадминтон: Кристин Кууба, Рауль Муст
Гребля: Тыну Эндрексон, Юри-Микк Удам, Аллар Рая, Каспар Таймсоо, Йоханн Поолак (запасной)
Теннис: Аннет Контавейт
Триатлон: Кайди Кивиоя
Плавание: Енели Эфимова, Крегор Цирк
Фехтование: Эрика Кирпу, Юлия Беляева, Катрина Лехис, Ирина Эмбрих (запасная)
Стрельба из лука: Реэна Пярнат
Состав команды Эстонии на предыдущих Олимпиадах
1992 Барселона — 37 спортсменов, 13 видов
1996 Атланта — 45 спортсменов, 13 видов
2000 Сидней — 33 спортсмена, 11 видов
2004 Афины — 42 спортсмена, 10 видов
2008 Пекин — 47 спортсменов, 13 видов
2012 Лондон — 32 спортсмена, 11 видов
2016 Рио-Де-Жанейро — 46 спортсменов, 13 видов
Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа.
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