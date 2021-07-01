В Виймси предлагают лечение от похмелья. Клиенты — состоятельные люди

Помощь в лечении связанных с алкогольными возлияниями явлений предлагает Психиатрическая клиника Виймси. "Клиенты как правило — состоятельные люди, ведь услуга платная", — говорит член правления клиники Элизабет Халлимяэ.

Клиника предлагает услуги в нескольких ценовых категориях, в зависимости от состояния здоровья пациента и его потребностей: одни расценки для снятия негативных последствий после 1-2 дней загула перед новой рабочей неделей, и другое дело — если требуется восстановление после более длительного запоя.

В первом случае цена услуги составит 140 евро, во втором — 170 евро. В более сложных и трудоемких случаях стоимость "приведения в порядок" повыше.

По содержанию лечение аналогично тому, что применяется в больнице Wismari, отличие состоит в том, что услуга оказывается только амбулаторно (в дневное время). От Confido клиника в Виймси отличается более выгодным ценником, утверждает ее представитель.

В случае оказания услуги на дому зона обслуживания, в основном, не простирается далее Таллинна и Виймси.