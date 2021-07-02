"Я не тренировалась две недели, в результате — вес уменьшился": фитнес-блогер Юлия Смоли делится неочевидными нюансами в занятиях спортом

Сначала мое тело дало сбой. Я заболела. Потом уехала в Париж на 5 дней. С тех пор прошло две недели.

Раньше я не пропускала тренировки. Даже в 3-х дневных поездках с подругами в Италию я могла встать в 7 утра, чтобы сделать интервалы или силовую тренировку.

Это было как жесткая диета и опасение срыва. Пропустишь раз, дальше не заставишь себя. Потом я даже не заметила, как вошла во вкус. Говорят, привычка вырабатываете за 21 день? Кстати, это миф. По последним исследованиям привычка приходит на 66-й день.

В любом случае, в какой то момент я стала ждать тренировок. Друзьям казалось, что я себя заставляю. И это естественно, ведь для них регулярные тренировки не были привычкой, а для меня были… причем весьма приятной.

Тогда я лишь в теории знала, что надо давать телу отдыхать. Две недели отдыха только улучшают тренировочные показатели. Но мне было не остановиться.

И только сейчас мне удалось себя затормозить. У меня ушло 6 лет на то, чтобы это впервые сделать.

Результат моего двухнедельного отдыха:

Вес минус 1кг. Во время тренировок на постоянной основе мышцы задерживают воду. Перерыв в тренировках обычно "сливает" ее.

Уровень стресса стал ниже. Как известно, тренировки, особенно в большем количестве, повышают гормон стресса в организме.Без правильной дозировки вы можете только загнать себя в еще больший стресс. А если у вас еще и дома или на работе не все так гладко, то относитесь к тренировкам очень аккуратно. Достаточно 2-3 раз в неделю, причем не "убойных". Поскольку мне приходилось готовиться к марафону и записывать по несколько тренировок в день, представьте уровень стресса в моем теле.

Уровень голода нормализовался. Чрезмерные тренировки вызывают у нас чрезмерное чувство голода. Когда вы нормализуете свой тренировочный план или даете себе отдохнуть, то чувство голода встает на место. Какое же это удовольствие — не быть постоянно голодной!

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