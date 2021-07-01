Футзал Италии: главный фаворит взял своё

«Пезаро» стал победителем чемпионата Италии во второй раз в своей истории. Предыдущий титул был завоёван ими в 2019 году, а в прошлом сезоне Серия А не стала объявлять чемпиона, поскольку чемпионат был отменён из-за пандемии коронавируса. Таким образом, «Пезаро» защитил своё чемпионское звание два года спустя после его завоевания.

В финале плей-офф сезона-2020/21 «Пезаро» дважды за два дня нанёс поражения «Катанье» (7:1, 3:2), дошедшей до финала, заняв седьмое место в регулярном чемпионате. По сути, исход противостояния был ясен ещё после первого матча: команда из Пезаро полностью доминировала над соперником, пропустив единственный гол лишь в самой концовке встречи. На второй матч, который проходил на следующий день, действующие чемпионы выходили уже в праздничном настроении, зная, что итоговую победу они не упустят. Но даже в относительно щадящем режиме они не дали «Катанье» хотя бы сыграть вничью, несмотря на то, что те дважды вели в счете по ходу матча.

Несмотря на огромные трудности, связанные с пандемией, огромным количеством переносов и изменение формата плей-офф уже по ходу сезона, «Пезаро» заслуженно стал победителем Серии А, доказав свою силу не только в регулярном чемпионате (который «Пезаро» также выиграл), но и в матчах навылет. Таким образом, клуб с итальянского побережья сыграет в Лиге чемпионов в третий раз подряд. Отметим, что в минувшем розыгрыше самого престижного европейского клубного соревнования «Пезаро» был близок к тому, чтобы выбить из турнира мощный «Аньер Вильнев» из Франции, но уступил фавориту лишь в серии послематчевых пенальти, завершив свои выступления на стадии 1/16 финала. Теперь у чемпионов Италии будет ещё один шанс заявить о себе на всю Европу.

Подчеркнём, что в апреле «Пезаро» стал обладателем кубка Италии, победив в финале «Фельди Эболи» со счетом 5:3. Таким образом, в столь сложный сезон «Пезаро» удалось оформить золотой дубль, доказав, что сильнее их на Апеннинах никого нет.