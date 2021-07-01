Трогательная история: пожарные заботятся о кошке, пострадавшей во время обрушения многоквартирного дома

На прошлой неделе в Майами обрушилось 12-этажное здание Champlain Towers. Спасатели продолжают поиск оставшихся под завалами людей — живых или мёртвых, — но отдельное внимание уделяется кошке Коко — бывшей жительнице разрушенного дома.

Чтобы узнать, сколько домашних животных могло быть в здании, к восточной стороне дома был отправлен дрон, но других животных обнаружить не удалось. Внимание спасателей привлекла только кошка Коко. Её хозяйку, 89-летнюю женщину, дочь хозяйки и собаку по кличке Ригатон спасли.

Из-за нестабильности конструкций поймать кошку не представляется возможным, но команда спасателей оставляет животному еду и воду на частично разрушенном балконе, где Коко привыкла гулять.

При обрушении здания погибло 11 человек, судьба 150 человек до сих пор неизвестна.