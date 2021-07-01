"Украинцы и русские — не один народ": Зеленский ответил Путину словами об украинском флаге над Госдумой

Украинцы и русские — не один народ, несмотря на то, что у них много общего, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ”Интерфакс-Украина”, отвечая на соответствующее заявление российского коллеги Владимира Путина.

”Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии”, — сказал Зеленский.

Он добавил, что если бы россияне и украинцы были одним народом, ”в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг”.

Во время прямой линии 30 июня Путину задали вопрос о том, почему Украина не вошла в список недружественных стран, который правительство ввело в середине мая. Президент пояснил, что считает украинцев и русских одним народом, ”единым целым”. По его словам, по отношению к России недружественным выступает не народ Украины, а нынешнее руководство страны.

Кроме того, Путин раскритиковал законопроект Киева о коренных народах, куда не попали русские. По мнению главы государства, такое решение может привести к тому, что часть жителей покинет Украину, а общее число русских в стране сократится. Такие меры он назвал сопоставимыми ”с применением какого-то оружия массового поражения”.