Литовская компания получила письмо из российского посольства, в письме порошок неясного происхождения

1 июля, в 8.50 в Департамент пожарной безопасности и спасения сообщили, что в Каунасе в офис компании на ул. Партизану пришло письмо с порошком неясного происхождения Anthrax, возможно в нем находится возбудитель сибирской язвы. Представитель службы Джюгинта Вайткявичене сказала, что письмо пришло из российского посольства в Вильнюсе. О письме сообщила глава компании. Вайткявичене сказала Kas vyksta Kaune, что работники компании эвакуировались из офиса сами.

"Порошок изъят, упакован, сейчас приехала полиция, далее всем занимаются стражи порядка", — сказала она. Пресс-секретарь полиции каунасского округа Одета Вайткявичене сказала, что в полицию информация поступила в 9.18.

"На месте происшествия выяснилось, что вход в офис этой компании отдельный, сегодня работали лишь два человека, они вышли на улицу. Сейчас ждем приезда специалистов по гражданской обороне из муниципалитета, они примут решение, что делать дальше с конвертом и его содержимым", — сказала представитель полиции.