ПОДКАСТ | Англия пропустит свой первый гол на турнире от Украины

"По статистике, футбол лучше, когда матч проходит после восьми вечера. Солнце садится, включаются фонари, поле от росы становится мокрым. Поэтому матч Франция — Швейцария мне понравился больше, чем Испания — Хорватия", — сказал футболист Владимир Воскобойников.

Швейцария прошла главных фаворитов турнира — сборную Франции. "Гранит Джака невероятный мотиватор. Он своей энергией заряжал всех футболистов 120 минут. Очень жаль, что он не сыграет в следующей игре против Испании", — считает ведущий подкаста Виталий Бесчастный.

"Все футболисты знают, что не нужно общаться с судьями (Джака за разговоры получил обе желтые карточки - Прим. RusDelfi). Но все равно все общаются с арбитрами. Это эмоции", — добавил Воскобойников.

Эта 1/8 финала ЧЕ особенна неочевидными победами. В четвертьфинал прошли: Чехия, Украина, Швейцария, Англия. К тому же еще остались на турнире датчане и испанцы, на которых никто не ставил до начала соревнования.

"В футболе без фарта никуда. Это и помогло Украине. Они вышли из группы с третьего места и попали на шведов, а могли на Италию, как Австрия. Важный момент — удаление в концовке матча игрока сборной Швеции", — объяснил причины победы украинцев. Следующий матч они проведут в Риме против сборной Англии.

Испания — Швейцария

В пятницу начнется 1/4 финала Евро-2020. Швейцария против Испании. "Швейцария уже много чего добилась. Они не доходили так далеко на европейских турнирах. Главная потеря — не сыграет капитан Гранит Джака из-за перебора желтых карточек. Он бы сильно помог в центре поля, именно там вся сила испанцев", — подчеркнул Бесчастный.

По словам Воскобойникова, никто не знает, может, его сменщик будет мотивирован доказать, что он достоин играть на позиции выбывшего капитана. "Футболист, который не играет — не чувствует причастность к победам. Никогда не знаешь, когда твой шанс придет. Мы не знаем, кто появится вместо Джаки. Но все равно — Испания фаворит. Это сильная и уверенная команда, они играют до конца".

Бельгия — Италия