ПОДКАСТ | Англия пропустит свой первый гол на турнире от Украины(6)
"По статистике, футбол лучше, когда матч проходит после восьми вечера. Солнце садится, включаются фонари, поле от росы становится мокрым. Поэтому матч Франция — Швейцария мне понравился больше, чем Испания — Хорватия", — сказал футболист Владимир Воскобойников.
Швейцария прошла главных фаворитов турнира — сборную Франции. "Гранит Джака невероятный мотиватор. Он своей энергией заряжал всех футболистов 120 минут. Очень жаль, что он не сыграет в следующей игре против Испании", — считает ведущий подкаста Виталий Бесчастный.
"Все футболисты знают, что не нужно общаться с судьями (Джака за разговоры получил обе желтые карточки - Прим. RusDelfi). Но все равно все общаются с арбитрами. Это эмоции", — добавил Воскобойников.
Эта 1/8 финала ЧЕ особенна неочевидными победами. В четвертьфинал прошли: Чехия, Украина, Швейцария, Англия. К тому же еще остались на турнире датчане и испанцы, на которых никто не ставил до начала соревнования.
"В футболе без фарта никуда. Это и помогло Украине. Они вышли из группы с третьего места и попали на шведов, а могли на Италию, как Австрия. Важный момент — удаление в концовке матча игрока сборной Швеции", — объяснил причины победы украинцев. Следующий матч они проведут в Риме против сборной Англии.
Испания — Швейцария
В пятницу начнется 1/4 финала Евро-2020. Швейцария против Испании. "Швейцария уже много чего добилась. Они не доходили так далеко на европейских турнирах. Главная потеря — не сыграет капитан Гранит Джака из-за перебора желтых карточек. Он бы сильно помог в центре поля, именно там вся сила испанцев", — подчеркнул Бесчастный.
По словам Воскобойникова, никто не знает, может, его сменщик будет мотивирован доказать, что он достоин играть на позиции выбывшего капитана. "Футболист, который не играет — не чувствует причастность к победам. Никогда не знаешь, когда твой шанс придет. Мы не знаем, кто появится вместо Джаки. Но все равно — Испания фаворит. Это сильная и уверенная команда, они играют до конца".
Бельгия — Италия
"Для меня Бельгия — фаворит номер два, после Франции. Но французы вылетели. К сожалению, Мбаппе не разыгрался, как и вся Бельгия. Одно утешает — у итальянцев каждый следующий матч хуже, чем предыдущий. Мне кажется, Бельгия пройдет дальше. Мой прогноз 2:0", — предсказал Андрей Шумаков.
"Хочу, чтобы мои любимые итальянцы ее остановили. Думаю, по пенальти пройдет Италия. В основное время 1:1. Спорим на шоколадку!" — призвал Воскобойников.
Чехия — Дания
"Не знаю, кто будет болеть за сборную Чехии, кроме самих чехов. Невозможно не поддерживать нынешнюю Данию. После ситуации с Эриксоном и героическим выходом из группы, плюс уверенной победы над Уэльсом 4:0, всеобщей любви и сплоченности — это самая мотивированная команда турнира. Думаю, они разберутся с Чехией и дойдут до финала", — уверен Бесчастный.
Матч пройдет в Баку. Как известно, в Азербайджане сейчас очень солнечно. "Там нереально жарко. Когда я там играл, мы тренировались в 8 утра и в 9 вечера, чтобы хоть как-то избежать эту парилку. Сборная Дании не покажет того летящего футбола, в который мы влюбились. Надеюсь, я ошибаюсь — но пройдет Чехия. Азербайджан будет не на руку датчанам, это скорее поможет чехам. Когда ты еле-еле стоишь из-за жары, то это очень тяжело. Я буду болеть за Данию, однако есть ощущение, что они не справятся с азербайджанскими условиями", — предрекает экс-игрок "Нефчи" Воскобойников.
Англия — Украина
"Я бы рад ошибиться, но мне кажется, на этой стадии хватит уже того, что это Англия. Они сумели засушить игру даже против Германии. Они не пропустили ни одного мяча на турнире. У Украины нет таких исполнителей, которые способны взломать оборону англичан. Британцы пройдут дальше. Интересно, конечно, посмотреть, будет ли сборная Англии действовать первым номером, или, как это уже сделали шведы, отдаст украинцам мяч", — сказал Шумаков.
"Профессиональный футбол — это результат. Кто дает результат — тому прощается все. Можно по-разному критиковать главного тренера Гарета Саутгейта, но он пройдет сборную Украину. Да, украинцы зарядятся, они могут забить первый гол англичанам. Будет 3:1 пользу Англии. Ярмоленко или Зинченко что-то сотворят", — резюмировал Воскобойников.
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