Семеро с сошкой, а один с ложкой: таллиннская студентка ругает рыночную экономику и рассуждает о социальном неравенстве

С переходом на рыночную экономику не только Эстония, но и другие посткоммунистические страны столкнулись с рядом проблем, в том числе с социальным неравенством. Теория ”невидимой руки” рынка, конечно, вещь хорошая, дающая достаточно широкую свободу действий. Она обеспечивает производство широкого спектра товаров потребления, но одновременно увеличивает контраст между богатыми и бедными. Хотим ли мы такого общества, в котором кто-то ходит по помойкам, а кто-то зарабатывает безумное количество денег? Когда бабушка пересчитывает копейки, стоя у кассы, а кто-то недоволен, что еще не скупил все ламборджини и дворцы. Когда талантливая молодежь из бедной семьи не может получить образование из-за его стоимости, а маменькины и папенькины сыновья и дочери получают дипломы без зазрения совести и знания предмета.

Качественные образование и медицина — одни из самых важных социальных благ, которые рискуют стать недоступными для большинства, если страны продолжат стремиться к жесткому капиталистическому строю, в котором общество построено на сугубо материальных отношениях, с единственной конечной целью получить прибыль.

Способствуя платному образованию, государство рискует потерять умных людей и позволить невежеству и необразованности испортить наше общество. Сделать платной медицину — настоящее преступление. Все только говорят о якобы лучшем качестве платной медицины и платного образования, но никто почему-то не хочет рассказать, почему это может ухудшить систему и в какую ”дыру” последствий может загнать нашу страну и наших людей.

Возможно, я не права, и плюсы капитализма действительно превышают его минусы. Например, оставляя, как в джунглях, ”в живых” только самых сильных, проворных и даже отчасти жестоких, а более слабых — за чертой бедности. Так сказать, каждому по способностям. Насколько много можешь заработать, настолько и живешь, вне зависимости от того, больной ты, инвалид или из неблагополучной семьи.