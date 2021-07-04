Семеро с сошкой, а один с ложкой: таллиннская студентка ругает рыночную экономику и рассуждает о социальном неравенстве(45)
С переходом на рыночную экономику не только Эстония, но и другие посткоммунистические страны столкнулись с рядом проблем, в том числе с социальным неравенством. Теория ”невидимой руки” рынка, конечно, вещь хорошая, дающая достаточно широкую свободу действий. Она обеспечивает производство широкого спектра товаров потребления, но одновременно увеличивает контраст между богатыми и бедными. Хотим ли мы такого общества, в котором кто-то ходит по помойкам, а кто-то зарабатывает безумное количество денег? Когда бабушка пересчитывает копейки, стоя у кассы, а кто-то недоволен, что еще не скупил все ламборджини и дворцы. Когда талантливая молодежь из бедной семьи не может получить образование из-за его стоимости, а маменькины и папенькины сыновья и дочери получают дипломы без зазрения совести и знания предмета.
Качественные образование и медицина — одни из самых важных социальных благ, которые рискуют стать недоступными для большинства, если страны продолжат стремиться к жесткому капиталистическому строю, в котором общество построено на сугубо материальных отношениях, с единственной конечной целью получить прибыль.
Способствуя платному образованию, государство рискует потерять умных людей и позволить невежеству и необразованности испортить наше общество. Сделать платной медицину — настоящее преступление. Все только говорят о якобы лучшем качестве платной медицины и платного образования, но никто почему-то не хочет рассказать, почему это может ухудшить систему и в какую ”дыру” последствий может загнать нашу страну и наших людей.
Возможно, я не права, и плюсы капитализма действительно превышают его минусы. Например, оставляя, как в джунглях, ”в живых” только самых сильных, проворных и даже отчасти жестоких, а более слабых — за чертой бедности. Так сказать, каждому по способностям. Насколько много можешь заработать, настолько и живешь, вне зависимости от того, больной ты, инвалид или из неблагополучной семьи.
Достаточно грустные факты приводят различные исследования насчет связи капитализма и проблем с ментальным здоровьем. Один профессор-социалист как-то говорил, что именно капитализм является ответственным за чрезвычайно высокий уровень проблем с психическим здоровьем в сегодняшнем мире. Избежать этих проблем можно только в обществе без эксплуатации и угнетения. И в какой-то мере с этим нельзя не согласиться. Поэтому перед нами стоит вопрос: неужели мы хотим, чтобы наш мир был таким, как описывал Герберт Уэллс? Мир, в котором люди делятся на два слоя: эксплуатируемых работников и элиты, живущей за счет первых. Хотим ли мы, чтобы все больше подростков, в том числе ваши дети, садились на транквилизаторы? Хотим ли мы бояться, приходя на работу, что нас с легкостью могут заменить другим, если вам вдруг не понравилось снижение зарплаты, хотя при этом надо как-то умудряться накормить семью? Хотим ли мы жить в мире обмана и лжи?
Поэтому все разговоры о прелестях свободной экономики и капитализма — всего лишь сказки богатых, которым этот строй по понятным причинам очень выгоден. И действительно, обманывать людей гораздо проще, когда государство не вмешивается, а дает так называемую свободу.
Как можно смягчить жестокость необузданного свободного рынка? Многие государства пытаются, и не безуспешно, решить эту проблему, путем установления достойного прожиточного уровня, адресной социальной поддержки за счет прогрессивного налога. Сохраняя материальную мотивацию при широком спектре социальной помощи, снижая уровень материального расслоения до приемлемого для большинства общества уровня.
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