01.07.2021, 14:25
Лучший эстонский футболист Рагнар Клаван перешел в "Пайде"(1)
Foto: Jaanus Lensment
Эстонский футболист Рагнар Клаван расторг контракт с итальянским "Кальяри" из Серии А и перешел в эстонский клуб "Пайде".
Об этом стало известно сегодня днем.
Защитник Рагнар Клаван провел три сезона за итальянскую команду и сыграл 64 матча. Он перешел в итальянский чемпионат после нескольких лет в "Ливерпуле". Если по началу он закрепился в основном составе "Кальяри", то потом потерял место в основе.
Клаван приостановил выступление за сборную Эстонии в 2019 году.