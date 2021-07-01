Футбол
01.07.2021, 14:25

Лучший эстонский футболист Рагнар Клаван перешел в "Пайде"

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Tallinn, 25.12.2019. ERR-i saadet "Jõulutunnel" külastas jalgpallur Ragnar Klavan koos oma perega.
Tallinn, 25.12.2019. ERR-i saadet "Jõulutunnel" külastas jalgpallur Ragnar Klavan koos oma perega.
Foto: Jaanus Lensment
Эстонский футболист Рагнар Клаван расторг контракт с итальянским "Кальяри" из Серии А и перешел в эстонский клуб "Пайде".

Об этом стало известно сегодня днем.

Защитник Рагнар Клаван провел три сезона за итальянскую команду и сыграл 64 матча. Он перешел в итальянский чемпионат после нескольких лет в "Ливерпуле". Если по началу он закрепился в основном составе "Кальяри", то потом потерял место в основе.

Клаван приостановил выступление за сборную Эстонии в 2019 году.

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