Умер бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд

В США на 89-м году жизни умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд. Информация о его смерти появилась в среду, 30 июня, на его странице в Twitter. Сообщается, что политик умер в окружении семьи в городе Таос в штате Нью-Мексико. "Он войдет в историю благодаря своим выдающимся достижениям за более чем 60-летнюю государственную службу", — говорится в заявлении семьи.

"Утром 11 сентября 2001 года Дональд Рамсфелд бежал к огню, которым был охвачен Пентагон, чтобы помочь раненым и обеспечить безопасность выживших. Следующие пять лет он провел на постоянной службе в качестве министра обороны военного времени — ноша, которую он нес с силой, умением и честью", — заявил бывший президент США Джордж Буш — младший.

Рамсфелд занимал пост министра обороны США в 1975-1977 годах и в 2001-2006 годах при президенте Буше — младшем. В 1988 году он претендовал на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. Именно Рамсфелд считался главным архитектором Иракской войны в начале нулевых.