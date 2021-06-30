Круче, чем на Евро! ФК "Пайде" совершил невероятный камбэк в матче с "Флорой"

Уже в первом тайме "Флора" забила дважды (отличились Васильев и Соометс). Когда в середине второго тайма Сяппинен забил третий гол, казалось, что дело идет к дежурной победе чемпиона. Но футболисты "Пайде", очевидно, смотрят матчи Евро, где команды отыгрываются в самых безнадежных ситуациях.

Сначала Хенри Аниер на 85-й минуте реализовал пенальти, потом он же забил второй мяч. А на последних секундах компенсированного времени после розыгрыша стандарта Хиндрек Ойямаа сумел указать заметавшемуся по штрафной площади "Флоры" мячу дорогу в ворота. Итог — невероятные 3:3.

Эта ничья не позволила "Флоре" выйти в лидеры чемпионата. У команды 36 очков, она отстает от "Левадии" на 1 балл (но имеет матч в запасе). У "Пайде" 34 очка.