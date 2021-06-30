Профессор из США рассказала, почему вакцинация не спасает от COVID-19

Де Хесус напомнила, что для коллективного иммунитета примерно 70% из 7,9 миллиарда человек в мире должны пройти полную вакцинацию. Однако ”по состоянию на 21 июня 2021 года 10,04% населения мира были полностью вакцинированы, причем почти все из них — в богатых странах. Только 0,9% людей в странах с низким уровнем дохода получили хотя бы одну дозу”.

Таким образом, пока в состоятельных странах люди прививаются от коронавируса, в бедных будут появляться все новые и новые штаммы, от которых придется вновь и вновь искать вакцины уже в богатых странах. Ученая уподобила эту ситуацию с проблемой ВИЧ, остро вставшей в 1990-е годы и с тех пор так и не решенной.

”В 1990-е годы разработка эффективных антиретровирусных препаратов от ВИЧ/СПИДа спасла миллионы жизней в странах с высоким уровнем доходов. Однако около 90% бедных людей мира, живущих с ВИЧ, не имели доступа к этим жизненно важным лекарствам”, — напомнила де Хесус. В итоге это привело к тому, что в странах к югу от Сахары к 2000 году жило около 22 миллионов человек, больных ВИЧ, а вирус стал основной причиной смерти в регионе.

При этом, по оценке де Хесус, проблема предложения вакцины не является причиной ситуации, которая заключается в том, что многие страны заказали больше вакцин, чем им необходимо, лишив ее других стран.

”Мой анализ показывает, что, например, США закупили 1,2 миллиарда доз вакцины против COVID-19, или 3,7 дозы на человека. Канада заказала 381 миллион доз; каждый канадец может быть вакцинирован пять раз двумя необходимыми дозами”, — отметила она.

В целом страны, представляющие лишь одну седьмую населения мира, зарезервировали более половины всех имеющихся вакцин к июню 2021 года. Это сильно затруднило остальным странам закупку доз напрямую или через COVAX, подытожила де Хесус.