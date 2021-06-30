А болельщики-то где? Блогер RusDelfi поднимает вопрос доступности матчей для зрителей

В этом году Евро проходит в нескольких городах и странах. Казалось бы — футбол объединяет, но вмешалась корона.

Но есть еще глупость со стороны организаторов. Это не только решение проводить матчи в разных странах со своими стадионами (в каждой из которых разрешена своя вместимость), но и расписание матчей. Как так получается, что большинство команд играет дома и вообще не играет на выезде — например. Англия, которая сыграла все три матча на групповом этапе на домашней арене Уэмбли, а потом еще и игру 1/8 финала тоже дома. Да, в ¼ Англия играет в Риме, но если так пройдет дальше, то ½ и финал будет тоже в Англии. Да, есть сборная Венгрии, которая играла дома 2 из 3 игр (в Венгрии разрешено 100% вместимость на стадионе) и благодаря чему сыграла очень хорошо. Не есть сборная Швейцарии, их болельщики вынуждены лететь сначала в Баку, потом в Рим, потом опять в Баку, и потом в Бухарест, а в ¼ им играть в Санкт-Петербурге. Согласитесь, затратно. Поэтому я считаю, что это не совсем справедливо — кому-то надо летать, а кому-то один вылет — и все. Не было бы короны, я думаю, все равно с болельщиками были бы проблемы, и тогда бы на матч ходили только местные.

Понятно, что после короны мало кто мог бы провести полноценно весь Евро. Но мне кажется, что все-таки такие масштабные турниры должны проходить в одной стране, где все в равных условиях, где страна живет этим праздником футбола. Логично было бы вообще отменить это Евро, причин на это несколько: тяжелый сезон, который перетек в новый сезон без полноценного отдыха и подготовки (в итоге — много травм на Евро), впереди в 2022 году в декабре чемпионат мира по футболу в Катаре (будет отбор, плюс клубный сезон), ну и главное — "непонятки" с пересечением границ, кучи тестов короны, изоляции и так далее.

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