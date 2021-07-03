Эстонские спасатели советуют ходить купаться вдвоем. Какие еще есть правила безопасного летнего отдыха?(1)
Тёплая погода в июне хорошо прогрела водоёмы. Во многих местах купания температура воды уже выше 20 градусов, этим наслаждаются как взрослые, так и дети. К сожалению, в первый месяц лета в водоёмах утонули уже пять человек. Чтобы избежать несчастья очень важно замечать опасности и правильно вести себя.
”Чтобы освежающее купание не превратилось в трагедию, нужно оценивать как свои плавательные возможности, так и особенности водоёма. Нужно помнить, что алкоголь и купание не совместимы, так как роковым может стать и маленькое количество алкогольного напитка. Купаться нужно идти в уже знакомое место и, конечно, стоит взять с собой друга, чтобы если случится несчастье, он мог позвать на помощь”, — напомнила основные правила безопасности на воде ведущий специалист бюро превенции Спасательного департамента Лийз Труубон.
Особенно внимательно нужно следить за детьми, веселящимися в воде. ”У детей чувство опасности развито гораздо хуже, чем у взрослых и поэтому беда может прийти очень быстро. Родителям стоит быть особенно внимательными и не сводить с детей глаз. Для того, чтобы случилось несчастье, достаточно лишь мгновения, именно поэтому не стоит отпускать ребёнка одного купаться, даже если он хорошо умеет плавать”, — сказала Лийз Труубон.
Играя в воде, также не стоит забывать о безопасности. ”Детям сейчас нравятся надувные круги в виде животных и матрацы, на которых они плещутся в воде. Лёгкий ветер может унести такие игрушки далеко от берега и не редки случаи, когда детей на надувных матрацах относит в открытое море. Оттуда самостоятельно уже сложно вернуться на берег, а то и вовсе невозможно”, — говорит Труубон. Поэтому с надувными игрушками и матрацами стоит играть только на мелководье и под присмотром взрослых. Тогда риск того, что случится несчастье, не так велик.
Кроме пляжа за детьми нужно присматривать и около дома. ”За детьми нужно следить и тогда, когда они играют в бассейне во дворе дома. Нужно учитывать возможные опасности — например, стоит следить, чтобы колодца были закрыты, и проход к пруду, озеру или к другим водоёмам около дома был закрыт. Обдумывание и снижение рисков помогает избежать несчастий”, — объяснила Лийз Труубон.
Тем, кто планирует насладиться с семьей катанием на лодке или на ещё каком-либо водном транспортном средстве, Лийз Труубон напоминает главное правило: ”Обязательно у каждого, кто катается на лодке, каноэ или на другом водном транспортном средстве, должен быть надет спасательный жилет, и даже на самых маленьких. Жилеты продаются разных размеров, и каждый найдёт для себя подходящий по весу и росту. Если жилет как раз и правильно закреплён, то он поможет, если случится беда. Поэтому не нужно забывать о нём ни детям, ни взрослым.” Кроме спасательного жилета нужно также учитывать и погодные условия, температуру воды и техническое состояние водного транспортного средства.
Тем семьям, у которых есть желание вспомнить правила безопасности на воде, узнать, как правильно надевать спасательный жилет, потренироваться в плавание под присмотром тренера, научиться кидать спасательный круг, принять участие в розыгрыше, а также проверить себя в виртуальной реальности, Спасательный департамент, Eesti Ujumisliit и школа плавания Ujume koos 4. июля в 11.00 проведёт семейный день на озере Харку на площадке Veemoto.