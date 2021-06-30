В футбол играют 22 человека, а немцы... не побеждают! Самые драматичные игры 1/8 Евро-2020 в обзоре блогера RusDelfi

А Ведь еще 12 дней назад швейцарские болельщики требовали отставки тренера Владимира Петковича после 1:1 с Уэльсом и безнадежными 0:3 от итальянцев. Тренер написал душещипательное открытое письмо о чувствах и солидарности.

Тогда еще никто не знал, что французы со швейцарцами, игравшие следом за этой парой, устроят "день сурка". Как под копирку. 0:1, 3:1 и 3:3. Вальяжные танцы Поля Погба после прекрасного третьего гола Франции как-то странно подействовали на команды: французов расслабили, Швейцарию — взбесили. 81-я и 90-я минута — начинай сначала, чемпион мира!

Триллер выдали Испания с Хорватией. Реально, первые пару игр испанцев на этом Евро можно было включать вместо "Спокойной ночи, малыши", да и хорваты проснулись только к третьему матчу. Здесь же, начав с модного нынче автогола с 45 метров (уже 9-й на Евро!) имени Педри и вратаря Унаи Симона, два соперника России по плей-офф ЧМ-18 выдали пока самый "бомбический" матч первенства континента. 8 голов, больше было только на Евро-1960 в игре Югославия-Франция (5:4). Хорваты владели мячом всего треть игрового времени, но это не помешало им создать столько же моментов, сколько и Испании. А замена Влашича на Пашалича на 79-й минуте привела к возвращению в игру с 1:3 и голом последнего на второй добавленной минуте. Времени Хорватии уже не хватило, но — Браво, команда Златко Далича, это было страстно!

В итоге потрепала Венгрия нервы всем троим, а Германию чуть не опозорила, лишь за 6 минут до конца матча пропустив в плей-офф. Ну и что с того? Сильные мира могут позволить себе втягиваться в турнир постепенно, чай не Дзюба с Черчесовым. В плей-офф вышли? Вышли, все трое. Вот сейчас и начнут "европейские гастроли"…

Жила-была себе группа F. Урожденная 30 ноября 2020 года в Бухаресте, она выделялась среди еще пятерых уродившихся в этот день подруг своим богатством и силой. Назвали ее угрожающе — группа смерти. Стоимость составов этой группы в два (а то и в три раза) превосходила все остальные. И это при том, что была там нищая Золушка — сборная Венгрии. Более полугода ей сочувствовали, как же достались скромнягам Португалия , Франция и Германия — чемпионы мира, чемпионы Европы .

Последней надеждой для группы F оставалась Германия. Ее извечный соперник - Англия - хоть и не пропускал голов, но генетически, казалось бы, обыграть Германию был не способен. Фраза Гари Линэкера о том, что в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы, стала нарицательной. Тренер англичан Гарет Саутгет — тот самый неудачник, который не забил решающий пенальти немцам в полуфинале Евро-1996. Как может Англия переломить себя?

Но правила для того и нужны, чтобы их нарушать, рождать исключения (которые потом, в свою очередь, могут стать правилами). Наконец-то у Англии на крупном турнире играет надежный вратарь! Джордан Пикфорд из "Эвертона" явно на своем месте и в сборной не раз выручал свою команду. Потом забил Стерлинг. Чудовищным образом не забил, выйдя один на один, Мюллер. И контрольный выстрел в сторону группы F от Кейна. Саутгейт вместо возможной отставки получил огромный реванш. И, судя по составу сетки, Англия вполне теперь может дойти и до финала.

Драма одних — удача для других. А болельщикам чего еще нужно? Разве что голов побольше красивых. Гол хорвата Мислава Оршича в ворота Испании стал 109-м в нынешнем розыгрыше соревнований. Таким образом, этот Евро стал самым результативным в истории, (на Евро-2016 было забито 108 мячей). Чтобы Евро-2020 стал лучшим среди всех чемпионатов в истории, на нём должно быть не менее 140 голов. К настоящему моменту забито 118 мячей (без учета игры Швеция-Украина). При этом командам осталось провести ещё девять матчей.

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