30.06.2021, 20:09
Кубок мира по шахматам | В случае победы над хорватом чемпион Эстонии сыграет с чемпионом мира Карлсеном
Foto: Rauno Volmar
Многократный чемпион Эстонии Кайдо Кюлаотс в случае победы в первом раунде Кубка мира по шахматам над хорватом Сашей Мартиновичем сыграет с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Шансы эстонского и хорватского гроссмейстера расцениваются как равные. Рейтинг обоих 2548 пунктов ЭЛО.
Кубок мира ФИДЕ пройдет с 12 июля по 5 августа в Сочи, Россия. Это первое шахматное соревнование такого масштаба с начала пандемии КОВИД-19. Сильнейшие шахматисты мира, включая самого Магнуса Карлсена, разыграют призовой фонд в размере 1 892 500$ и два приглашения в Турнир претендентов 2022.