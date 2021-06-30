Кубок мира по шахматам | В случае победы над хорватом чемпион Эстонии сыграет с чемпионом мира Карлсеном

Кубок мира ФИДЕ пройдет с 12 июля по 5 августа в Сочи, Россия. Это первое шахматное соревнование такого масштаба с начала пандемии КОВИД-19. Сильнейшие шахматисты мира, включая самого Магнуса Карлсена, разыграют призовой фонд в размере 1 892 500$ и два приглашения в Турнир претендентов 2022.