Девушка дня. Елизавета Зайончковская — пляжная волейболистка и неотразимая красавица



27 июня завершился чемпионат России по пляжному волейболу, в котором Елизавета завоевала бронзу вместе с Екатерина Бирловой, победив Юлию Абалакину и Елизавету Терентьеву.

Ранее Елизавета стала победительницей и призером чемпионатов Центрального федерального округа по пляжному волейболу, в частности — победительницей чемпионата EEVZA по пляжному волейболу.



Однако Елизавета — не только талантливая и амбициозная спортсменка, но и настоящая красавица! И ее Instagram как нельзя лучше это подтверждает.





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