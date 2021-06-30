ВИДЕО | Самая богатая деревня Эстонии: что посмотреть в Кясму? Маяк, музей и чертов остров в новом ролике блогеров RusDelfi

С первого взгляда может показаться, что Кясму — это обычная деревня, но это не так. В 1697 году здесь основали судостроительную верфь, с которой на воду были спущены сотни кораблей. Судоверфь работала до 1922 года, а в 1926 году была преобразована в акционерное общество, которому принадлежали крупнейшие торговые суда Эстонской Республики. Торговый флот был даже больше, чем в Таллинне. Он насчитывал 30 пароходов и 20 парусных кораблей.

Также здесь с 1884 по 31 года здесь было морское училище, где обучалось более 1600 человек. Отсюда вышло 150 капитанов, именно поэтому Кясму ещё называют деревней капитанов.

Как и положено деревне с морской историей, Кясму может похвастаться маяком. Это один из двух сохранившихся деревянных маяков на территории Эстонии. Он был построен в 1892 году на пожертвования по инициативе Кясмуской мореходной школы, но сейчас он не действует.

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