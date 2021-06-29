ВИДЕО | Коммунистической партии Китая исполнилось 100 лет: посмотрите, как проходило празднование

Театрализованное представление ”Великий путь”, посвященное 100-летию основания Коммунистической партии Китая, прошло в торжественной обстановке на Пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо". На мероприятии присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин вместе с другими руководящими партийными и государственными лицами страны. В общей сложности около 20 тыс человек посмотрели представление. Все присутствующие вместе вспомнили яркую историю 100-летнего становления Компартии, а также сообща пожелали успеха в продвижении китайского народа во главе с великой партией по новому пути.