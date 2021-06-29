"Будет слишком несправедливо, если удача отвернется от всех участников группы смерти": блогер RusDelfi делает прогноз на игру Германии и Англии
В этом году я очень ругаю игру немцев, и это факт. Сегодня ночью, после вылета французов с Евро-2020, я поняла, что слишком уж хорошо прогнозирую будущее сборных. Так было со сборной Португалии, то же самое случилось и с французами. Я говорила, что если не будет той игры, что была на чемпионате мира в России, то французы поедут домой. Так как Мбаппе был на ЧМ 2018 главным героем, так и тут, не показав своей игры, именно он стал антигероем, отправившим Францию домой. Но не будем о грустном, поплакали и хватит.
Сегодня в 19.00 нас ожидает очередной ”мега матч” со сборными Англии и Германии. Чего же нам стоит ожидать и кто скорее всего одержит вверх?
Сборная Англии, на мой взгляд, не показала еще своего истинного потенциала и сможет оказать немцам должное сопротивление. Англичан очень много ругают за невнятную игру на этом Евро, однако из группы они вышли без особых проблем. Единственным препятствием стала сборная Шотландии, с которой они сыграли вничью. И этот промах англичан их — единственная ошибка на групповом этапе. Состав Английской команды не самый опытный, но не стоит забывать их замечательную игру в России три года назад. Можно сказать уверенно, англичане готовы дать бой и показать немцам, что их футбол лучше.
Чем же ответят англичанам немцы? На самом деле, очень тяжело сказать, что именно придумает Лев на игру, чтобы домой отправить английскую сборную.
В своей прошлой статье я много ругала немцев, говорила, что им необходимо разобраться в себе и решить свои психологические проблемы.
Хочу отметить, что немцы — это единственная команда из группы смерти, которой я не предлагала собирать чемоданы. Немцы могут проиграть, но могут и победить. Хочется верить, что всё, что они делали в группе для того, чтобы сыграть в ⅛ , не превратится в пыль. Для этого, кроме психологии, нужна и вера команды в то, что даже при счёте 3:1 можно спасти игру и победить, как это сделали швейцарцы.
Для победы немцам нельзя выпускать Сане и Вернера (хоть это и мой самый любимый футболист) в нападение, так как от них мало толку. Играть нужно на высоких скоростях, чтобы не дать сопернику убежать в контратаку, и конечно же полный контроль мяча. Можно ещё много чего советовать, но, на мой взгляд, в этом матче нужно решить всё за 90 минут, чтобы обойтись без дополнительного времени. Еще одно важное замечание, немцам не стоит расслабляться, если они поведут со счётом 2:0 в первом тайме, так как уже бывали случаи, когда во втором тайме соперник отыгрался и выиграл со счётом 2:4.
Мой итог игры не может быть однозначен. Я не могу предсказать победу той или иной сборной. Может, боюсь накаркать.
Почему могут победить англичане? Они увереннее в себе, у них нет явных психологических проблем, их футбол намного интереснее, чем у немцев.
Почему они могут проиграть? Кейн — лидер команды, не в самой лучшей форме. Вратарь слишком молод и не так хорош как Нойер.
Почему могут победить немцы? Победа очень нужна Леву, чтобы реабилитироваться, будет уж слишком несправедливо, если удача отвернется от участников всей ”группы смерти”, состав сборной Германии более звёздный и техничный.
Посмотрим каков будет итог игры. Я без сомнений буду болеть за сборную Германии, буду верить в их победу до самого конца!
Всем хорошего футбола!
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