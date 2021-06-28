В Канаде сожгли четыре церкви. А до этого нашли сотни могил на месте интерната для индейцев. Что происходит?

Утверждать, что между этими событиями есть связь, полиция пока не может.

В ночь на субботу в провинции Британская Колумбия, в двух разных поселениях, одновременно сгорели церковь Св. Анны и церковь Чопака.

За шесть дней до этого, в День коренных народов Канады, в Британской Колумбии сгорели две церкви.

Полиция пока не берется утверждать, что это были поджоги, но расследует пожары как подозрительные.

"Расследование предыдущих двух пожаров и этих новых двух продолжается. Никто не арестован, обвинения никому не предъявлены", — объявил пресс-секретарь местного отделения Королевской конной полиции Канады сержант Джейсон Бэйда.

Глава местной индейской общины Нижний Симилкамин Кит Кроу рассказал вещательной корпорации Си-би-си, что ему позвонили ночью в субботу и сообщили, что церковь Чопака горит. Когда он через полтора часа добрался до места, она уже сгорела дотла.

"Я зол. Не понимаю, что хорошего можно этим достичь. Будут проблемы", — сказал Кит Кроу. По его словам, очень многие в общине — католики, и очень расстроены этим происшествием.

Безымянные могилы

В мае и июне в двух местах на западе Канады, в том числе в Британской Колумбии, были найдены 966 безымянных могил, расположенных на месте, где в прошлом находились два интерната, куда насильно забирали детей индейцев.

Эти интернаты были частью программы ассимиляции индейцев, действовавшей в XIX-XX веках. Программа была государственной, но управляли интернатами религиозные организации.

В мае на территории бывшего интерната в местечке Камлупс в Британской Колумбии были найдены могилы 215 детей. Интернат был открыт в 1890 году и закрыт в 1978-м, а управляла им римско-католическая церковь.

25 июня представители общины Cowessess First Nation (орган самоуправления коренных народов на юго-востоке провинции Саскачеван) объявили, что в деревушке Мариваль в Саскачеване найдена еще 751 безымянная могила. Все ли они — детские, пока не ясно. Интернатом в Маривале тоже управляла римско-католическая церковь.

"Культурный геноцид"