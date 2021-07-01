Домик "Лего" по-советски: почему блогеры RusDelfi настоятельно рекомендуют посетить Музей под открытым небом?

Многие из вас уже слышали, что в Музее под открытым небом 22 мая открылся новый интересный экспонат — колхозный дом, построенный в 1964 году.

По сути мы имеем дело с типовым советским многоквартирным домом. Дома такого типа начали строить, когда по всему СССР стали формироваться колхозы и работников просто надо было куда-то расселить.

Этот домик "Лего" буквально распилили на части и перевезли в музей из деревни Ярвесалу, которая находится в 308 км от Таллинна. Задачка эта была "со звездочкой", ведь гораздо проще и дешевле такой дом было построить с нуля, однако музей настоял на своём и теперь все могут посетить дом с настоящей историей.

Экспозиция — это четыре квартиры и подвал, наполненные вещами, которые многим покажутся до боли знакомыми и помогут представить, как здесь жили в 60-е, 70-е, 90-е и даже в 2019 году.

Все шкафчики можно открывать, все экспонаты трогать руками, а еще можно посетить отличные экскурсии и по-настоящему прочувствовать дух того времени. Приходите вспоминать и ностальгировать, грустить и радоваться, пусть это и недавнее прошлое, но это уже история!

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