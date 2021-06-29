Большинство людей, которые сейчас умирают от COVID-19, были полностью вакцинированы. Но эту новость нужно прочитать дальше заголовка

Заголовок AMailOnline от 13 июня гласил: ”Исследование показало, что 29% из 42 человек, умерших после заражения новым штаммом, получили ОБЕ дозы вакцины”. Согласно отчёту, опубликованному после состоявшегося 25 июня технического брифинга Министерства здравоохранения Англии, эта цифра возросла до 43% (50 из 117), при этом большинство скончавшихся (60%) получили хотя бы одну дозу.

То, что большинство людей, умирающих сейчас в Великобритании после заражения штаммом Дельта (B.1.617.2), были вакцинированы, может вызывать беспокойство. Означает ли это, что вакцины неэффективны? Отнюдь нет. Это именно то, что можно ожидать от эффективной, но неидеальной вакцины, это профиль риска, который сильно варьируется в зависимости от возраста пациентов и способа распространения вакцин.

Представьте себе гипотетический мир, в котором абсолютно все были вакцинированы не до конца усовершенствованной вакциной. Хотя уровень смертности будет низким, все умершие будут полностью вакцинированы.

Вакцины не идеальны. По оценкам Минздрава Англии, эффективность двух доз при госпитализации после заражения штаммом Дельта составляет около 94%. Избежать смерти от COVID-19 вакцины помогают на 95%. Это означает, что риск летального исхода снижен до менее чем двадцатой доли от его обычного значения.

Риск умереть от коронавируса крайне зависит от возраста: он уменьшается вдвое на каждые шесть-семь лет разницы. Получается, что у полностью вакцинированного человека в возрасте 80 лет риски примерно такие же, как у невакцинированного человека в возрасте около 50 лет — защита небольшая, но всё же она есть. Именно поэтому вполне можно ожидать, что последуют новые смерти.

В отчёте Минздрава значится и то, что почти треть скончавшихся от заражения штаммом Дельта, это невакцинированные люди старше 50 лет.

Охват и эффективность — важные показатели для оценки программ вакцинации. И лучше прислушиваться к холодному анализу аналитиков, а не к горячим голосам средств массовой информации.