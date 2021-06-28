ВИДЕО | В Москве — ураган и "суперливень". Рушатся части зданий, вода сносит машины, люди переплывают дороги

Однако москвичи и гости столицы храбро записывают видеоролики, которые тут же выкладывают в соцсети.

На коротком видео ниже видно, как часть здания на улице Правды обрушилась прямо на дорогу. Правда комментаторы утверждают, что здание не функционировало. "Поэтому его прикрыли крышей для вида. "Для вида" не выдержало" — сообщают в комментариях к публикации.

Движение в Москве затруднено. До предела.

Москву затопило ппц pic.twitter.com/nJF1FieQFA — ĐWBH ○ Misha Kim (@YourdestinyIM) June 28, 2021

Стихийное бедствие стало настоящим испытанием для москвичей. Особенно для тех, кому не посчастливилось оказаться за рулем.

Но есть у ситуации и позитивные моменты — у жителей Москвы, наконец, появилась возможность настоящего морского отдыха в черте города. И правда, чем не Балтийское море? И глубина, и цвет воды - всё очень похоже.

В подмосковном Щёлково молния ударила в трансформаторную будку pic.twitter.com/QYWBwRicUO — НТВ (@ntvru) June 28, 2021

А если серьезно, дорогие москвичи, если вы нас читаете - держитесь! За любые выступающие из воды предметы.