Во Львове наливали пиво за голы в ворота России. Автор скандальной акции рассказал RusDelfi, почему они это придумали

"У нас идет фестиваль Lviv Fan Festival, каждый день кто-то выступает, проходят различные мероприятия, вечеринки. Есть барбершоп, где можно подстричься под Зинченко, Малиновского или Мбаппе. Масса настольных игр. Мы каждый день придумываем что-то новое. Одна из акций стала популярной, благодаря российской пропаганде", — сказал один из организаторов фестиваля Максим Мотин в подкасте RusDelfi.

В Фан-зоне во время поединка Бельгия — Россия за пропущенный гол в ворота россиян в баре бесплатно раздавали 100 кружек пива. Всего Россия проиграла 0:4. В это время во львовской фан-зоне за игрой наблюдало около 1200 человек. "Да, действительно, когда Бельгия забивала, мы наливали пиво. Это была шуточная акция, о которой мы рассказали в нашем Instagram. Через три часа Ольга Скабеева в прямом эфире на телеканале "Россия" говорила, что власти Львова приняли официальное распоряжение наливать всем пиво за голы в ворота сборной России.

В этих двух подходах есть существенная разница. Одно дело, когда организаторы фестиваля обещают наливать по 100 кружек пива. Другое дело, когда это преподносят как политическое решение властей. Это первое. Второе — в Краснодаре наливали пиво за голы в ворота украинской сборной. Но никому не пришло в голову об этом писать в СМИ.

Не надо отделять одну историю от происходящего между странами последние шесть лет. Россия развязала войну в Украине. Россия отжала Крым и начала войну в Донбассе и Луганске. Огромное количество ребят погибло, более 40 тыс. человек. Все-таки больше всего ребят погибло именно из Львова. Да, здесь негативное отношение к России. В западной Украине плохо относятся к России из-за ей поступков. Будут тут наливать пиво или нет, это никак не влияет на отношение людей к этой стране", — резюмировал Мотин.

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