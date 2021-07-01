Безобидный пост про покупку жареных яиц навел шумиху в Facebook

"Друзья, кто-нибудь видел, в каком магазине продаются такие вот уже жаренные яйца? Я на бензоколонке покупал", — спросил Роман в Facebook и приложил фотографию.

В комментариях его раскритиковали. "О, новый гастрономический деликатес! Надо тоже поискать, а то совсем не умею жарить яйца", "Это ж просто жареные яйца. Дешевле купить упаковку яиц и пожарить", "Интересно, сколько стоил этот гастрономический шедевр?" "Разогревать на сковородке?" "Господи, что же вы кушаете".

Мужчина чуть позже ответил на критику и рассказал, почему он их покупает.

"Друзья, это тупо жаренные яйца, может, на *** пожаренные, но вреда не принесут. Многим людям нет бывает времени перекусить еды с высоким белковым источником. Я вам больше скажу, ещё я химик, я протеин пью, креатин тоже, прикиньте, во больной, посадит себе желудок, потом жалеть будет, правда?

Теперь берём самый безобидный кодуюст. Читаем, что там и сколько белка. Не знания работы организма, ферментативной системы и других органов, не говорит вам, что вы и так во всем разбираетесь

И еще. Не врите, что вы не покупали из ресторанов и магазинов салаты. Я не ем подобное вообще. Но вот недавно увидел жареные обычные яйца, продукт, который трудно испортить, только маслом не вкусным. Но вот что делать, если я не ем как вы иногда из Hesburger. Я беру лаваш, сыр, яйцо сверху, опять лаваш. Это простенький перекус", — уверенно ответил Роман.