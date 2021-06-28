Костры Ивановой ночи: блогер RusDelfi показывает, как отметили самый популярный праздник в Эстонии

"24 июня — Иванов день, на эстонский манер он называется Яани пяев. Это — день летнего солнцестояния — самый длинный день в году. Во всех городах и деревнях Эстонии зажигают костры и начинают праздник пива и мяса. По традиции его празднуют на природе — пишет блогер в описании к видео.

В этому году я посетил променад в Пирита, посмотрел на парад, на авиашоу "Красных стрел" и закончил вечер в музее под открытым небом. Об этом в новом влоге про мой Яни-Пьяни".

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.