ФАНТАСТИКА | Швейцария выбила Францию из чемпионата Европы! Мбаппе не забил решающий пенальти

Франция подходила к матчу в качестве абсолютного фаворита, который не оставит и шанса неопытной Швейцарии. Но игра прошла совсем по-другому сценарию, финал которого не был написан до последней секунды. Сеферович забил трудовой гол на 15 минуте встречи и подарил надежду своей стране. В начале второго тайма в ворота Франции поставили пенальти — совершенно по делу. Но реализовать его не удалось. Родригез не захотел творить историю, а капитан французов Льорис наоборот, решил запечатлеть свою фамилию в зале славы. Вратарь отбил пенальти и сохранил шансы на победу.

Сразу после незабитого пенальти Бензема обработал отвратительный пас в штрафной и забил гол. 1:1. Тот самый Карим Бензема, которого в последний момент взяли в сборную. И он же оформил дубль — закатил еще один мяч. 2:1 к 60 минуте и, как казалось, уверенная победа Франции. Тут еще и Поль Погба решил вспомнить, что умеет бить и попал точно в девятку с 25 метров. 3:1.

Правда, сегодняшний понедельник не хотел быть обычным днем и игра продолжилась. Автор первого гола Сеферович на 81-й минуте пробил прямо в угол и подарил надежду на дополнительное время. И оно было. Под занавес Гавранович попал точно под штангу из-за штрафной. 3:3 на 90-й минуте.

Уже в последние минуты основного времени команды обменялись голевыми моментами — выходом один на один и перекладиной. В овертайме накал продолжился, но футболисты решили довести дело до ударов с 11 метров.

По пенальти сборная Швейцарии выбила Францию с чемпионата Европы. 5:4. Решающий пенальти не забил Мбаппе.

За два матча в понедельник было забито 14 голов. 5:3 сыграли Испания и Хорватия, 3:3 Франция и Швейцария. Четвертьфинал пройдет в Санкт-Петербурге второго июля. Встретятся сборные Испании и Швейцарии.

🇨🇭 RESULT: Switzerland through to quarter-finals after thrilling shoot-out!



WHAT A GAME! 😮



🤔 Did you see that coming!? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

Cтатистика поединка:



