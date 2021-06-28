Экс-заместитель министра финансов РФ: спасибо Путину! Экономически мы отстали навсегда

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что уже в этом квартале экономика России выйдет на докризисный уровень. Но, если сказать мягко, она погорячилась. А если жестко — то у нее проблемы с пониманием статистики.

Хотя по данным Росстата в первом квартале российская экономика была всего на 0,7% ниже уровня первого квартала прошлого года, в этой оценке содержится большая доля лукавства. Дело в том, что Росстат публикует данные по устаревшей методике, которая не учитывает того, что происходило в последнее время.

Для того чтобы разобраться в хитростях статистики, проведем небольшой урок.

Если посмотреть на итоги правления Путина, начиная с его неконституционного возвращения в Кремль, то мы увидим, что в эти десять лет экономика росла со средней скоростью 0,44% в год, при этом потребление населения в начале 2021 г. было на 5 процентов меньше начала 2012 г. Для того, чтобы выйти на докризисный уровень (начало прошлого года) экономика во втором квартале должна бы вырасти со скоростью 8,6% годовых, а чтобы выйти на уровень начала 2019 г. (Когда началось падение, за год до Ковида) она должна поставить рекорд на уровне 18% годовых. Конечно, это просто невероятно, особенно учитывая новую волну эпидемии.

Кроме того, не стоит забывать, что примерно половину спада экономики России можно объяснить спадом в добыче сырья, что было вызвано, главным образом, сокращением добычи нефти в рамках сделки с ОПЕК. Поскольку из этой сделки никто пока не собирается выходить, то надеяться на выход на докризисные уровни не стоит.

Итог правления Путина — застой экономики. Для того, чтобы наверстать потерянное, экономике понадобится 15 лет, если она будет расти со скоростью 6% годовых. Но Путин будет сидеть еще много лет в Кремле, и это значит, что мы #ОтсталиНавсегда. Увы….