Действительно ли между Китаем и США назревает холодная война?

В своём интервью, данном в Париже газете The New York Times, госсекретарь Энтони Блинкен, говоря о Китае, впервые обозначил одно из направлений внешней политики администрации Джо Байдена. Блинкен сказал, что Франция и США находятся ”на одной волне” по отношению к вопросу о необходимости защищать свободный мировой порядок по мере роста влияния Китая. Альтернативой этому, предупредил он, будет или полное отсутствие мирового порядка, или ”глубоко нелиберальный по своей природе” мировой порядок под управлением Китая.

В ходе переговоров на Аляске в марте Блинкен выступил с жёстким посланием США Китаю, более подробно облекая в слова предупреждения президента Джо Байдена о том, что демократия находится под угрозой — и не только вследствие антилиберальных тенденций на Западе.