"Может и не получиться. Такой уж у нас менталитет": блогер нашел объяснение проигрышу России

Прошло 10 лет. Перед третьим матчем в группе В на Евро-2020 Дания — Россия, в котором российскую команду устраивает даже ничья, датский нападающий Йуссуф Поульсен произносит: "Если не сможешь обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше". 27-летний мулат из "РБ Лейпциг" даже не провоцирует — он констатирует унизительный для России прогноз.

А помните одиозные высказывания словенского игрока Златко Заховича перед стыками евробронзовых орлов Гуса Хиддинка с маленькой Словенией в стыках за выход на ЧМ-2010? Он не просто утверждал, что его сборная пройдет Россию и поедет в ЮАР, а говорил, что у России нет никаких шансов. И подробно объяснял почему: будет недооценка и расслабленность. Ну и как, кого-то мотивировали его слова? Нужно вспоминать, чем все для России закончилось?

Сказано нагло, без церемоний и бесполых "соперника надо уважать, игра все покажет". Причем в адрес команды, тренер которой — Курбан Бердыев — над правильным менталитетом работал, как никто другой. Самое время разозлиться и наказать зарвавшегося соперника, тем более, что российский чемпионат тогда котировался не в пример выше датского. Но казанцы вышли на матч и отыграли, словно по указке Сольбаккена. все сыграли, как он и предсказал, а когда на 87-й минуте Даме Ндойе забивал победный гол в ворота "Рубина", Сергей Рыжиков застыл в полупозиции.

”Вратарь у „Рубина” — тот ещё "пеночник". Он делает очень глупые ошибки, и мы этим воспользуемся. Правый защитник Кузьмин хорошо мне знаком по матчам против „Москвы”, поэтому будем напирать на противоположный фланг, где действует Ансальди: слишком уж он любит убегать в атаки. С центральными защитниками всё ясно. Ухудшенная версия Каннаваро по имени Боккетти и слабый Орехов, не очень дружащий с мячом. В опорной зоне ждём Сибайю, который в свое время не очень удачно играл в „Русенборге”….Какие прогнозы? Мы выиграем 1:0”

Более десяти лет назад перед стартовым матчем группового этапа Лиги Чемпионов с "Рубином" главный тренер "Копенгагена" (на секундочку, команды из Дании!) Столле Сольбаккен дал сопернику нелестную, можно сказать, даже уничижительную оценку:

Ну не умирали российские футболисты на поле ради победы, как датчане! Да, старались, боролись, рефлексировали, злились. Но такое впечатление, что в уме держали сакральное: "Может и не получиться. Такой уж у нас менталитет".

Большой бич сборной России — первая мысль и первое движение всегда назад, не вперед. Это все менталитет, психология, зажатость. Много передач вперед отдал Артем Дзюба в игре с Данией? Чем он помог своей команде, кроме того, что забил пенальти, назначенный за снос своего конкурента и партнера Соболева? У капитана Дании Симона Кьера — 69 передач, у капитана России Дзюбы — 29. Понятно, сравнивать защитника и нападающего не совсем корректно, но почему Кьер по точности передач — лучший в своей команде (89,3%), а Дзюба — худший (58,6%)? И если Дзюбу так печалит российский менталитет, то что мешало уехать в Европу и своим примером игры за "Тоттенхэм" показывать, как не стоять в офсайде две трети матча, "не выключаться из борьбы"?!

Посмотрите на европейцев: они не боятся, раскованы, все четко у них получается. А пока у русских такой менталитет, так и будем зажиматься, чего-то бояться. Нельзя включаться в Лиге чемпионов через пять минут, через десять — нужно с первой секунды. Вступать в единоборства, контролировать мяч. Причем не только сзади.

После проигранного вдрызг матча наш капитан Артем Дзюба говорит, в общем-то, правильные слова: "У нас слабая психология, не умеем под давлением играть. Европейцы кайфуют, а мы шарахаемся и паникуем”. Окей, но не эти ли же говорил Дзюба совсем недавно, после поражения "Зенита" в Лиге Чемпионов от римского "Лацио":

Какая реакция на поле? 40 минут кажется, что наконец-то русский благодушный менталитет поменялся и слова Поульсена будут засунуты наглецу обратно в рот. Но свои моменты не использованы, сопернику же для гола хватает и полумомента. Мы не можем понять, защищаться теперь нам или нападать и…Роман Зобнин, далеко не худший российский игрок, дарит ключи от крепости. И не просто дарит, а даже насильно впихивает их в руку…самому Йусуффу Поульсену. Это больно, это стыдно, но это — факт.

Причем русские тоже могут бравировать словами. Сказал же Дивеев, что "Бельгия нас ничем не удивила". Вот только разница в том, что Сольбаккены, Заховичи и Поульсены говорят такое ДО игры, а потом подтверждают правоту своих слов. А российские футболисты показывают крутизну ПОСЛЕ драки, да еще и "наполучав в ней по самое не балуй".

Сейчас уже мало кто помнит, почему, собственно, в 2016 году был утвержден в роли главного тренера именно Станислав Черчесов. Почитайте прессу тех лет после разгрома от Уэльса на Евро-16! Тогда писали, что Слуцкий — тренер, безусловно, талантливый и думающий, но он не подходит сборной из-за…менталитета. "Деревянным солдатам" нужна твердая рука и европейские принципы воспитания. И Черчесов в этот тренд попадал идеально: воспитанник еще советской школы, играл в Австрии и Швейцарии, показал себя в Польше. Кто может обуздать российских лоботрясов лучше?!

10 сентября 2019-го года, из интервью Федора Кудряшова:

"Я уверен, что менталитет в нашей сборной поменялся. И в этом большая заслуга тренерского штаба и коллектива, который был создан в преддверии чемпионата мира. Как говорил Артем Дзюба, люди, которые приезжают в сборную, должны понимать, за что они играют и кого представляют…"

Но все-таки не верится, что проблемы с психикой могут быть одновременно у целых народов и государств. Может быть, все поменяется, если перестать винить в неудачах что-то обезличенное, искать какие-то общенациональные черты? А вместо такого удобного и распространенного "мы" использовать исключительно: "Я". Мы же его любим использовать, когда обсуждаем достижения. Так и здесь: "У меня неправильный менталитет. Я ленился бежать, вступать в борьбу и, как следствие, "облажался". Или "Я не смог настроить команду на игру. Не заметил, когда установка на уверенность и контроль игроками эмоций переросла в бронзовую переоценку сил. Наверное, что-то не так с моим личным менталитетом, буду исправляться". Всего одну форму местоимения поменяли, а какая большая разница в восприятии.

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