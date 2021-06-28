Группа смерти, в которой умерла Венгрия: блогер RusDelfi критикует игру сильнейших команд

Я хочу похвалить сборную Венгрии. Это безумно крутая сборная, которая заставила всех "звёзд" содрогнуться. Венгрия меньше всех заслужила вылететь из группы, но фортуна им не улыбнулась, и немцы, сыграв на классе, вырвали ничью. Я надеюсь, что у сборной, которая так ценит и уважает своих болельщиков и играет, чтобы получать удовольствие, будет еще много таких чемпионатов.

Дальше комплиментов не будет. Все прошедшие команды играли ужасно и непохоже на себя. Это и до жути небрежная игра немцев, и "тормознутая" игра португальцев, и конечно же, глупая игра французов.

Теперь по порядку. Сборная Франции — мой фаворит на данном чемпионате Европы, до сих пор не показала свой класс. Где скоростные передвижения Мбаппе? Где безупречный Варан? Все это меркнет из-за того, какую скучную и однообразную игру демонстрируют нам французы. Почему французы по манере игры так похожи на немцев? Это не игра будущих чемпионов.

Следующий соперник французов — Швейцария. Трехцветным придётся хорошенько попотеть, чтобы выйти в четвертьфинал, а если они не покажут свой класс, то поедут домой.

Далее Португальцы, которые споткнулись на немцах. Я вот никак не понимаю, как ребята, так шикарно обыгравшие венгров, могли не справится с отвратительными и не готовыми к турниру немцами? Почему в самый нужный момент сборная Португалии просто встала? Это команда не где Роналду играет только за себя, а где Роналду играет за всех. Жаль, футбол — игра командная, и сборной не помогло желание одного игрока.

Не удивительно, что с таким желанием побеждать португальцы закончили чемпионат Европы в результате матча с Бельгией.