Группа смерти, в которой умерла Венгрия: блогер RusDelfi критикует игру сильнейших команд
Я хочу похвалить сборную Венгрии. Это безумно крутая сборная, которая заставила всех "звёзд" содрогнуться. Венгрия меньше всех заслужила вылететь из группы, но фортуна им не улыбнулась, и немцы, сыграв на классе, вырвали ничью. Я надеюсь, что у сборной, которая так ценит и уважает своих болельщиков и играет, чтобы получать удовольствие, будет еще много таких чемпионатов.
Дальше комплиментов не будет. Все прошедшие команды играли ужасно и непохоже на себя. Это и до жути небрежная игра немцев, и "тормознутая" игра португальцев, и конечно же, глупая игра французов.
Теперь по порядку. Сборная Франции — мой фаворит на данном чемпионате Европы, до сих пор не показала свой класс. Где скоростные передвижения Мбаппе? Где безупречный Варан? Все это меркнет из-за того, какую скучную и однообразную игру демонстрируют нам французы. Почему французы по манере игры так похожи на немцев? Это не игра будущих чемпионов.
Следующий соперник французов — Швейцария. Трехцветным придётся хорошенько попотеть, чтобы выйти в четвертьфинал, а если они не покажут свой класс, то поедут домой.
Далее Португальцы, которые споткнулись на немцах. Я вот никак не понимаю, как ребята, так шикарно обыгравшие венгров, могли не справится с отвратительными и не готовыми к турниру немцами? Почему в самый нужный момент сборная Португалии просто встала? Это команда не где Роналду играет только за себя, а где Роналду играет за всех. Жаль, футбол — игра командная, и сборной не помогло желание одного игрока.
Не удивительно, что с таким желанием побеждать португальцы закончили чемпионат Европы в результате матча с Бельгией.
И наконец Германия. Команда с неплохим составом и очень хорошим когда-то тренером. Но когда они выходят играть — всё очень плохо! Команда такого класса не может быть командой настроения. Они должны уметь держать свои эмоции при себе и играть так, будто второго шанса не будет. Выходя на матч с Венграми, они должны были быть готовы к тому, что Венгры будут бороться до конца. Но почему-то не были. Почему-то в составе был неуклюжий Сане, не готовый играть Гюндоган, ошибающийся Гнабри. Сборная горела до 85 минуты, именно в это время Лев пошёл ва-банк и выпустил новичков, молодых ребят, которые еще не были готовы собирать чемоданы. Благодаря им и был забит второй гол. А дальше Мюллер взял опытом, посоветовав всем во что бы то ни стало тянуть время. В итоге это принесло команде ничью и выход в ⅛ со второго места. Вроде и прошли, но как-то от этого не легче, ведь теперь биться придется с англичанами. С командой, показавшей на групповом этапе неплохой футбол и оступившейся лишь на Шотландии. Немцы должны хорошенько поработать над своими эмоциями, над своей линией нападения и конечно же понять для себя главное — какова их цель на этом чемпионате Европы.
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