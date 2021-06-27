27.06.2021, 20:23
Цифры растут: после поездки в Петербург только в Хельсинки вернулись с коронавирусом 140 жителей Финляндии(4)
pixababy.com
Количество жителей финской столицы, показавших за последнее время положительный результат теста на коронавирус после поездки в Санкт-Петербург, продолжает расти и к вечеру субботы уже почти достигло 140, пишет YLE.
Главный врач города Хельсинки Тимо Луккаринен уверен, что сегодня будут выявлены новые случаи заражения, а туристы успеют распространить коронавирус на других жителей страны, не ездивших в Россию.
Департамент здравоохранения Финляндии (THL) призывает всех приехавших недавно из Санкт-Петербурга пройти тест на коронавирус. Большинство случаев инфицирования выявляется в ходе второго, контрольного теста, поскольку ПЦР-тест может не показывать свежую инфекцию.
Большая часть заражений приходится на Хельсинки.
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