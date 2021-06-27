Начало строительства футбольного холла "Левадии" на Маарьямяги затягивается

По словам директора по развитию недвижимости государственной компании Riigi Kinnisvara ( RKAS ) Михкеля Мягера, соответствующее требование было внесено во время обсуждения детальной планировки участка недвижимости рядом с мемориалом жертвам коммунизма.

"Это делается для того, чтобы оба объекта можно было использовать по назначению и таким образом, чтобы футбольный холл не мешал доступу к мемориалу, окружающему пространству или обзору", — сказал Мягер.

"Мы пытались вместе со всеми сторонами найти альтернативное место для спортивного холла, но, к сожалению, до сих пор в этом вопросе не удалось достичь компромисса. Другой подходящей недвижимости в собственном портфеле RKAS нет, но мы, например, предложили в качестве альтернативы территорию Академии внутренних дел, а также находящийся напротив нее пустой участок земли, принадлежащий городу", — сказал Михкель Мягер.