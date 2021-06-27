Захарова назвала ”нечистоплотными” действия НАТО в отношении Украины

Так она прокомментировала слова посла Германии в Киеве Анки Фельдгузен, которая напомнила о сложностях вступления в альянс тех стран, на территории которых идет война.

”Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения”, — говорится в заявлении.

Захарова отметила, что про право и этику нужно было говорить тогда, когда на Украине ”размещали свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков”.

Посол Германии о членстве Украины в НАТО: все боятся прямой войны с Россией

У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война, все боятся прямой войны с Россией. Об этом в интервью ZN.ua заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, комментируя перспективы членства Украины в НАТО.

"У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", — приводит слова Фельдгузен портал liga.net.