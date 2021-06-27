Евро-2020 | Футболисты сборной Италии не преклонили колено перед матчем с Австрией. Капитан команды объяснил почему

По его словам, итальянцы встанут на колено из солидарности, если другая команда сделает это, но они по-прежнему считают, что с расизмом нужно бороться иным способом.

”Если соперник попросит о преклонении колена, то мы тоже сделаем это из чувства солидарности. Мы будем предпринимать попытки бороться с расизмом при помощи инициатив Федерации футбола Италии”, — цитирует футболиста Football Italia.

Как уточняет "Спорт-Экспресс", сборная Австрии не запрашивала время до начала матча для этой акции.

Акция коленопреклонения в поддержку движения ”Black Lives Matter” (”Жизни темнокожих важны”) вызвала горячие споры еще до начала чемпионата Европы.