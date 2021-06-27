ВИДЕО | Болельщица устроила на "Тур де Франс" сумасшедший завал! Серьезно пострадали десятки гонщиков

Серьезные травмы получил 21 гонщик. Отмечается, что жандармерия французского Финистера объявила о возбуждении расследования в связи с нанесением травм ввиду нарушения правил безопасности.

В субботу на первом этапе ”Тур де Франс” произошел массовый завал по вине одной из болельщиц. Она не заметила приближающихся велосипедистов при попытке показать картонную табличку с надписью в камеру.

Итогом невнимательности стало столкновение с немецким велосипедистом из команды Jumbo-Visma Тони Мартином. За падением Мартина последовал массовый завал пелотона.

Инцидент произошел за 45,7 км до финиша. Яша Сюттерлин (DSM) вынужден был сняться с гонки из-за данного происшествия. Участниками массового завала стали по меньшей мере три десятка велогонщиков Об этом сообщает пресс-служба ”Тур де Франс” в своем Twitter.

Победу в этой гонке одержал велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жюлиан Алафилипп. Пострадавший в завале словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma пришел к финишу третьим.

Первый этап ”Тур де Франс” проходит между ”Брестом” и ”Ландерно”. Протяженность трассы — 197,8 км.

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