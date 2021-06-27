СЕГОДНЯ | Установит ли Роналду еще один новый рекорд?

Бельгия по итогам группового этапа набрала девять очков, а Португалия только четыре. Но вводить в заблуждение это никого не должно. Португальцы встречались с соперниками более высокого уровня, тогда как у бельгийцев было два, по сути, проходных матча — с Россией и Финляндией.

Португалия провела в группе три напряженных матча. Сложнейшей была и игра с Венгрией, которая вроде бы закончилась со счетом 3:0, но до 84 минуты на табло горели нули. В этом заключается преимущество команды Фернанду Сантуша — они выглядит более подготовленной к плей-офф за счет тяжелого группового этапа. Плюс в составе есть такой мастер, как Криштиану Роналду — игрок, способный в одиночку сделать результат. Стоит напомнить, что Португалия — действующий победитель Евро.

На стороне Бельгии преимущество в свежести — ее матчи в группе, как уже отмечалось, были не столь напряженными. Плюс — более высокий средний уровень исполнителей, общекомандный класс. Не случайно букмекеры отдают некоторое предпочтение именно бельгийцам — 2,5 против 3.

Против Бельгии говорит статистика. В последний раз сборная этой страны обыгрывала Португалию в 1989 году в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 3:0. После этого команды провели пять матчей — три победы португальцев и две ничьи.

Особое внимание в этой игре будет приковано к Роналду, который в трех матчах забил пять мячей (три — с пенальти), отмечает РБК. Он является лучшим бомбардиром турнира и на нынешнем Евро уже установил один рекорд, обойдя по общему числу голов в матчах чемпионатов Европы француза Мишеля Платини. Сейчас на счету Роналду 14 мячей. Он — единоличный лидер.

Теперь Роналду может установить рекорд по общему числу голов за сборную. Пока он дели первое место с иранцем Али Даеи — 109 мячей.