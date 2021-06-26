Российский бизнесмен из списка Forbes скончался от коронавируса

Бурлаков занимал 177 строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes, а его состояние оценивали в 650 миллионов долларов.

Миллионер имел 75% акций ”Стройлесбанка”, а также капитал от продажи долей в компаниях ”Новоросцемент” и ”Бурнефтегаз”.

Известно, что бизнесмен владел одной из самых красивых яхт в мире — Black Pearl стоимостью 400 миллионов евро. Ее длина составляет 106,7 метра. Судно было признано лучшей парусной яхтой 2019 года по версии The World's Superyacht Awards.

В 2018 году в Москве на Бурлакова было совершено покушение. Неизвестный подбежал к его Cadillac Escalade и выстрелил несколько раз. Бизнесмен не пострадал.