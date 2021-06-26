27.06.2021, 00:43
Российский бизнесмен из списка Forbes скончался от коронавируса(17)
Mobiilifoto: RusDelfi
Умер Олег Бурлаков, российский бизнесмен из списка Forbes и обладатель 106-метровой яхты ”Чёрная жемчужина”, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Бурлаков занимал 177 строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes, а его состояние оценивали в 650 миллионов долларов.
Миллионер имел 75% акций ”Стройлесбанка”, а также капитал от продажи долей в компаниях ”Новоросцемент” и ”Бурнефтегаз”.
Известно, что бизнесмен владел одной из самых красивых яхт в мире — Black Pearl стоимостью 400 миллионов евро. Ее длина составляет 106,7 метра. Судно было признано лучшей парусной яхтой 2019 года по версии The World's Superyacht Awards.
В 2018 году в Москве на Бурлакова было совершено покушение. Неизвестный подбежал к его Cadillac Escalade и выстрелил несколько раз. Бизнесмен не пострадал.